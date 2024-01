Operário-PR tem 29 patrocínios no uniforme e estampa logotipos até no número da camisa

O Operário Ferroviário, que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão na temporada passada, lançou seu novo uniforme nesta quarta-feira, um dia antes da estreia no Campeonato Paranaense, e a quantidade de patrocínios chamou a atenção. São 29 logotipos de empresas parceiras do clube distribuídos na camisa, inclusive na parte interna dos números dos atletas.

De acordo com o GE, os acordos devem render R$ 700 mil mensais ao time de Ponta Grossa. A parte da frente da camisa é a que tem maior ocupação, com 12 marcas estampadas.

Já os números levam dez logotipos, enquanto outras três empresas ganharam espaço no espaço restante às costas e outras quatro ficaram com as mangas. O patrocinador máster é o site de apostas Bet7k, que também patrocina Mirassol, Novorizontino, Ituano e Brusque.

Ao divulgar o novo uniforme o Operário não fez menção ao número de patrocínios e destacou o conceito utilizado na criação da peça, que faz jus à tradição centenária do clube em vestir listras.

"Essa atitude de busca de harmonia entre todos pauta a utilização do uniforme listrado há mais de cem anos, lembrando que em 1912, apenas 24 anos após a promulgação da Lei Áurea, pouquíssimos times no país aceitavam jogadores negros em suas formações e o Operário é considerado um dos clubes pioneiros no Brasil a ter tal postura. Por isso, todos os modelos dos uniformes de linha deste ano apresentam listras, variando apenas os tons", diz a nota oficial do clube sobre o lançamento.

"Nós decidimos homenagear a rica história do clube, pois é preciso entender de onde viemos para saber onde queremos chegar. E o ano de 2024 é o ano da construção de um grande sonho para o clube, mas para isso é necessário valorizar tudo o que foi construído até aqui, sem esquecer da origem de luta e de raça dessa equipe", completou Enzo Binotto, responsável pela criação dos modelos.

Com um orçamento mais alto nesta temporada do que na anterior, o Operário se reforçou com nomes como Marcelo Cirino, ex-Flamengo, e Athletico-PR. A estreia no Campeonato Paranaense está marcada para as 19 horas desta quinta-feira, contra o Londrina, no Estádio Germano Krüguer.