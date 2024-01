Correção: Santos apresenta os experientes Aderlan e Jorge; Rodrigo Fernández é emprestado

A nota enviada anteriormente estava com a grafia de Rodrigo Fernández errada e faltava a informação para onde o volante uruguaio foi emprestado. Segue a versão corrigida:

Cumprindo o trabalho de montagem do elenco para a temporada 2024, o Santos apresentou, nesta quinta-feira, os laterais Aderlan e Jorge para a disputa do Campeonato Paulista. Os dois jogadores chegam para ajustar o sistema defensivo da equipe.

Aos 33 anos, Aderlan deixa o Red Bull Bragantino para assumir a lateral direita. Ele assinou contrato de um ano e disse que a tradição do Santos pesou para a escolha da equipe da Vila Belmiro.

"Tinha mercado na Série A, mas preferi vir para o Santos. Sei o quanto é difícil jogar contra essa equipe. É uma camisa de muito peso e não tive dúvidas quando foi oferecido o contrato para assinar", afirmou o atleta.

Já Jorge, de 27 anos, está na sua segunda passagem pelo clube. Ele foi cedido pelo Palmeiras e tem vínculo de um ano. Na apresentação, o jogador foi recepcionado pelo ex-jogador Léo, um dos maiores laterais da história santista.

Jorge vem de um longo período de inatividade por causa de uma contusão no joelho direito. Sem disputar uma partida há dez meses, o atleta chega para brigar por uma posição na equipe titular com Felipe Jonatan.

"Por incrível que pareça, a lesão me deixou mais forte mentalmente. A família foi o meu apoio neste momento difícil. Agora eu me sinto pronto para poder voltar a jogar em alto nível e apresentar o meu melhor futebol", afirmou o atleta que defendeu o Santos em 2019.

O Santos integra o Grupo A do Campeonato Paulista ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André. A estreia na competição está marcada para este sábado, às 18h, em Ribeirão Preto, diante do Botafogo-SP.

RODRIGO FERNÁNDEZ FORA

Fora dos planos do técnico Fábio Carille, o volante Rodrigo Fernández é mais um jogador a deixar a Vila Belmiro. O uruguaio foi emprestado para o Newell's Old Boys, da Argentina, até o fim do ano.