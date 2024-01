Estêvão é integrado ao grupo profissional do Palmeiras após a Copinha: 'Experiência incrível'

O Palmeiras ganhou um promissor reforço para a temporada nesta quinta-feira. O clube anunciou que Estêvão, craque da equipe que disputou a Copa São Paulo de Juniores, foi integrado ao elenco profissional e já trabalhou com o time do técnico Abel Ferreira. O jovem de 16 anos já havia trabalhado com o grupo e celebrou a nova oportunidade.

"É uma experiência incrível, é sempre bom estar aqui. Aprendo bastante com todos. Quero fazer bons treinos, bons jogos e que Deus possa me abençoar dentro de campo. Já tinha estreado no ano passado e eles (jogadores) me tratam com carinho, me acolhem bastante", comemorou o jovem.

No Palmeiras desde 2021 contratado do Cruzeiro, o atacante se destaca pela qualidade técnica, seja no controle da bola em velocidade, ou pelos dribles e arrancadas em direção ao gol, algo que Abel Ferreira buscava, sobretudo com a ida de Endrick para o Real Madrid no meio do ano - está com a seleção no Pré-Olímpico.

"Espero que seja um ano abençoado e que eu possa contribuir de todas as formas para fazermos um ano excelente", afirmou o garoto, que é apontado como a mais nova joia palmeirense e que também já vem recebendo sondagem de gigantes da Europa.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no domingo, em visita ao Novorizontino, às 16 horas, e Abel Ferreira vem trabalhando forte para abrir a defesa do título com um resultado positivo. Na atividade desta quinta-feira, o técnico comandou trabalhos técnicos de marcação e passes em campo reduzido, além de enfrentamentos de ataque contra defesa no último terço do campo e ações específicas dos setores ofensivo e defensivo.

Abel Ferreira teve um desfalque de peso. Em recuperação, o lateral-esquerdo Piquerez treinou à parte no gramado, cumprindo seu cronograma individualizado. A equipe trabalha novamente nesta sexta, dia no qual o treinador definirá quem será levado para Novo Horizonte.