Flamengo e Cruzeiro defendem favoritismo por vaga na semifinal da Copa São Paulo de Juniores

Os últimos dois semifinalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 serão conhecidos na noite desta sexta-feira. Flamengo e Cruzeiro defendem o favoritismo contra Aster Itaquá, algoz do bicampeão Palmeiras, e Coritiba, respectivamente.

Mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, que foram convocados para atuar no Campeonato Carioca enquanto o grupo principal faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo encara o surpreendente Aster, no José Liberatti, em Osasco, com favoritismo.

Com 100% de aproveitamento nos seis jogos, o Flamengo quer dar mais um passo na busca pelo quinto título da Copinha. Do outro lado está o estreante Aster-SP. Fundado em março do ano passado, o time de Itaquaquecetuba surpreendeu ao eliminar o bicampeão Palmeiras, na terceira fase.

Quem passar desse confronto vai enfrentar Cruzeiro ou Coritiba, que fazem a outra partida do dia na Arena Barueri, em Barueri. Os mineiros estão animados após eliminarem o Santos nas oitavas de final, enquanto os paranaenses passaram as últimas duas fases nos pênaltis.