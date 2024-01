Vasco bate San Lorenzo, levanta troféu simbólico e vence duas vezes no mesmo dia

O Vasco começou 2024 com tudo. Após vencer sua estreia no Campeonato Carioca com um time alternativo, os comandados por Ramón Díaz levaram a melhor diante do San Lorenzo, no torneio amistoso Série Rio de la Plata, em Punta del Este, no Uruguai, pelo placar de 1 a 0, com gol de Léo.

Com o resultado, o time brasileiro ganha seu primeiro "troféu" na temporada, ainda que simbólico, no duelo que leva o nome de Copa Pablo Guiñazú, em homenagem ao volante argentino, ex-jogador de Vasco e Internacional.

A partida no Uruguai começou muito disputada entre os vizinhos sul-americanos. Logo aos dois minutos de jogo, em escanteio, Rojas disputou na área e contou com um desvio na defesa para mandar pro gol, em uma boa defesa de Altamirano. O time argentino respondeu com Medina, que aos sete chutou de fora e a bola passou perto do gol de Léo Jardim.

Aos 27, em escanteio curto, a defesa do Vasco afastou mal e a bola foi lançada para Hernández, que chegou a balançar as redes, mas impedido. Aos 29, foi a vez do time brasileiro chegar com Praxedes, que na hora da batida, foi travado.

Ao fim da primeira etapa, o Vasco novamente quase balançou as redes. Aos 40, Paulinho cruzou na cabeça do estreante João Victor, que parou também na cabeça de Altamirano, que teve sorte no lance. Na resposta, Giay fez boa jogada na direita e chutou com muito perigo. A bola bateu na trave e saiu. Assim, o jogo foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para a segunda etapa, Ramón Díaz fez uma série de mudanças na equipe, deixando o time parecido com o que encerrou a temporada passada, criando uma vantagem maior na partida, porém, sem objetividade. E aos 16, o San Lorenzo criou a melhor chance do segundo tempo até então. Em cobrança de falta, Medina colocou a bola no ângulo, para boa defesa de Léo Jardim.

O Vasco chegou com perigo pela primeira vez aos 28, quando Piton cruzou, a bola atravessou a área e chegou em Puma, que chutou para mais uma defesa de Altamirano. Mas não demorou para abrir o placar. No lance seguinte, Payet tocou para Erick Marcus, que cruzou na medida para Léo, de cabeça, com direito a toque no travessão, abrir o placar para o Vasco.

Após o gol, o time carioca passou a segurar o resultado, apostando no contra-ataque. Porém, o placar não foi alterado. Assim, o Vasco concluiu seu feito de vencer dois jogos na mesma noite.

Depois das duas partidas disputadas nesta quinta-feira (18), o Vasco volta a campo no próximo domingo (21), novamente em dose dupla, mas desta vez simultaneamente.

Às 20h30, o elenco que disputa as primeiras rodadas do Carioca entra em campo diante do Sampaio Corrêa, em Bacaxá. Ao mesmo tempo, o time principal encara o Deportivo Maldonado, novamente em Punta del Este.