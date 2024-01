Campeão mundial do salto com vara e finalista na Olimpíada do Rio morre aos 29 anos

O canadense Shawn Barber, recordista do salto com vara e campeão mundial na modalidade, morreu na quarta-feira, aos 29 anos, nos Estados Unidos, após sofrer complicações médicas. A causa da morte não foi esclarecida, mas o atleta estava enfrentando problemas de saúde.

"Mais do que apenas um atleta incrível, Shawn era uma pessoa de bom coração que sempre colocava os outros à frente de si mesmo", disse Paul Doyle, agente de Shawn, na quinta-feira. "É trágico perder uma pessoa tão boa tão jovem."

Barber foi destaque no salto com vara pela Universidade de Akron, onde conquistou campeonatos indoor consecutivos da NCAA em 2014 e 2015. Ele também ganhou a coroa outdoor da NCAA em 2015, antes de ganhar o ouro nos Jogos Pan-Americanos daquele ano.

Ainda em 2015, no Mundial de Pequim, na China, ele conquistou o ouro sobre o alemão Raphael Marcel Holzdeppe. Um ano depois, Barber chegou à final da prova na Olimpíada do Rio-2016 - a medalha de ouro ficou com o brasileiro Thiago Braz.

O melhor salto de Barber foi de 6 metros, em 15 de janeiro de 2016, em Reno, Nevada. Sua marca continua sendo o recorde canadense. Ele deixou sua mãe, Ann, seu pai, Jorge, e seu irmão, David.