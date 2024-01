Técnico do Liverpool admite preocupação com lesão de Salah na Copa Africana de Nações

O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, lamentou nesta sexta-feira a lesão sofrida por Mohamed Salah em partida da Copa Africana de Nações. Na quinta, o atacante reclamou de dores musculares e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida entre a seleção do Egito e a equipe de Gana.

Klopp admitiu estar preocupado com as condições físicas que Salah apresentará em seu retorno ao clube inglês, que lidera o Campeonato Inglês e que também está na disputa da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa.

A maior preocupação do técnico está na falta de informação sobre a situação do atleta egípcio. "Não sabemos de nada. Falei ontem à noite com ele sobre como está a lesão, era preciso uma avaliação mais aprofundada. É isso que eles estão fazendo agora e então saberemos mais. Claro, naquele momento foi um choque: 'Meu Deus, o que é isso?'", disse o alemão.

"Do jeito que dava para ver na partida, era como se tivesse sido atingido por algo com muita intensidade. Esse tipo de lesão gera vários tipos de reação. E todos nós sabemos como Salah raramente sai de campo por causa de dores. Então, se isso aconteceu é porque há algo (preocupante). Mas não tenho mais informações no momento", disse Klopp.

Klopp não descartou enviar profissionais do departamento médico do Liverpool. "Vamos ver, isso depende do diagnóstico. Haverá um ultrassom e eles farão uma ressonância magnética e então saberemos o que é e veremos o que o Egito planeja fazer. Mas é muito cedo ainda", comentou.