Marcelo Teixeira diz que Lucas Lima recusou ofertas para deixar o Santos: 'Há um limite'

O meia Lucas Lima virou um grande problema para o Santos. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o atleta, fora dos planos para a temporada 2024, recusou quatro ofertas para deixar a Vila Belmiro. Diante da situação, o mandatário do clube expôs o seu descontentamento.

Titular da equipe durante boa parte da temporada passada, Lucas Lima sofreu um grande desgaste com a torcida por causa do rebaixamento. Além disso, o atleta recebe um salário de aproximadamente R$ 350 mil mensais, valor considerado alto pela diretoria pelo fato de o clube estar na disputa da Série B do Nacional.

"O Lucas Lima rejeitou quatro propostas. Ainda está fazendo a escolha. É direito do profissional. Continuaremos fazendo esse trabalho, mas há um limite. Vamos aguardar as próximas tratativas para ter o melhor desfecho", afirmou Teixeira.

O descontentamento do dirigente aumenta também por causa da questão financeira, já que o atleta tem contrato até abril do ano que vem. A última negativa do jogador foi diante da investida do Sport. O clube pernambucano acertou todas as bases da transferência com o Santos, mas não conseguiu contato com o meia. Diante do impasse, o rubro-negro de Recife desistiu da transação.

O rebaixamento para a Série B mudou a realidade financeira do Santos. Neste processo de reformulação do elenco, 19 atletas foram negociados. Com isso, o clube conseguiu economizar um valor de pouco mais de R$ 3,7 milhões.

Com esta política de enxugar os gastos, o clube estipulou um teto salarial de R$ 350 mil e trabalhou para segurar alguns nomes importantes do elenco. O goleiro João Paulo, que teve ofertas do Grêmio e do Botafogo, e o meio-campo Tomás Rincón, aceitaram uma redução nos vencimentos para seguir na Vila Belmiro.

Contabilizando todo o elenco, o valor aproximado de salários dos atletas com encargos está pouco acima dos R$ 7,7 milhões. É dentro dessa realidade que o Santos pretende atravessar a temporada e retornar para a elite do futebol nacional na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

SANTOS TEM NOVO PATROCINADOR

Na coletiva desta sexta-feira, Marcelo Teixeira anunciou que o clube agora conta com a GT Foods como a mais nova patrocinadora da equipe. A empresa do ramo alimentício vai estampar a marca da Canção Alimentos na omoplata (ombro) da camisa.

Além da de estar presente nas camisas de jogo e treino, a nova apoiadora do Santos também vai fazer ações promocionais com atletas e torcedores. O tempo de contrato com a GT Foods vai até o final e 2026. A empresa também poderá usar placas de campo, artigos de merchandising, backdrops, decoração de camarotes e ativar as redes sociais neste período de vínculo.