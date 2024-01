Mayke celebra renovação com o Palmeiras e prevê conquistas: 'Dar tudo por um ano excelente'

A manutenção das principais peças do elenco e do técnico Abel Ferreira se tornou o grande trunfo para o Palmeiras realizar uma grande temporada. E a confiança é grande no grupo para um 2024 ainda mais vitorioso. Com contrato renovado até dezembro de 2025, o lateral-direito Mayke esbanja confiança em um time "brigando por tudo."

"Essa filosofia de manter uma espinha dorsal está dando certo e o clube está de parabéns. É muito importante a permanência desses jogadores que já conhecem a história e o peso da camisa do clube", frisou Mayke, citando também as renovações de Weverton, Zé Rafael, Murilo, Marcos Rocha, Marcelo Lomba, Gabriel Menino e do treinador.

"Para este ano, chegaram reforços para nos ajudar e vamos dar tudo para que possamos fazer um excelente ano novamente", afirmou o lateral, sétimo jogador com mais vitórias pelo Palmeiras no século (157, atrás de Marcos Rocha, com 162) e o 9º com mais partidas (atrás de Raphael Veiga, com 270).

Defendendo o clube há sete anos, com 258 partidas disputadas (sete gols e 20 assistências), Mayke não escondeu a satisfação por ter o vínculo que se encerraria em dezembro prolongado por mais um ano. Radiante pelo voto de confiança do Palmeiras e da comissão técnica, celebrou o acordo.

"Estou extremamente feliz com mais um ano de renovação. O Palmeiras é a minha casa. Era a minha vontade e a da minha família e, graças a Deus, foi a do clube também", comemorou. "Entramos em um consenso e estou muito feliz. Já são sete temporadas e não é fácil ficar tanto tempo em um clube tão grande como o Palmeiras", seguiu. "É muito orgulho estar representando essa camisa e estar fazendo história. Continuarei dando o meu máximo dentro de campo para que possamos deixar todos muito felizes com mais títulos."

O Palmeiras estreia no Paulistão em visita ao Novorizontino, domingo, às 16 horas, e Mayke deve mais uma vez aparecer como ala pela direita, com Marcos Rocha fazendo um terceiro defensor. Ao menos é o que ensaia Abel Ferreira nos treinos técnicos e táticos realizados ao longo da semana. Nesta sexta, o foco foi em cruzamentos, finalizações e jogo em campo reduzido.

"A pré-temporada foi excelente, todo o estafe é muito competente para que possamos ficar bem durante o ano todo. O Novorizontino é um time muito forte, é sempre difícil jogar lá, é uma cidade quente e será o primeiro jogo da temporada, ainda não estamos 100%. Mas isso não será desculpa, vamos lá para fazer um grande jogo e buscar os três pontos", afirmou. "Se não der na técnica, tem que dar na raça, porque início de temporada é assim mesmo. Faremos de tudo para começar o ano com o pé direito."