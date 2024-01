Raniele é apresentado no Corinthians e diz se inspirar em Casemiro e Ralf: 'muita raça'

Um jogador com muita raça e entrega. Foi com esse cartão de visitas que o volante Raniele se apresentou nesta sexta-feira ao Corinthians. O jogador, contratado junto ao Cuiabá, falou sobre suas características e que a torcida pode esperar muita dedicação em campo. Por fim, ele ainda disse em quem gosta de se espelhar dentro de campo: Casemiro e Ralf.

"A Fiel pode esperar o Raniele que sempre existiu. Um cara que se entrega, de muita raça, que se doa em todos os momentos. Eu brinco com meu irmão, que também é jogador, que a gente vai até a morte, muito no estilo Corinthians", disse o reforço.

Jogador com características de marcação, Raniele se espelha em um astro internacional e em um outro nome que já fez história no clube. "Como um médio defensivo tem o Casemiro, um cara que se dedicou correndo pelos companheiros e hoje é um dos melhores do mundo na posição. O Ralf joga com meu irmão no Vila Nova e marcou essa posição aqui no Brasil. Virou referência", comentou.

Focado em fazer uma grande temporada no futebol paulista, Raniele assinou contrato por cinco temporadas. Para contar com o atleta, o Corinthians desembolsou 2,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 13,3 milhões) para ter 60% dos seus direitos federativos.

Natural de Baixa Grande, no estado da Bahia, Raniele já tem passagens por clubes paulistas como Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto, Portuguesa, Penapolense e Taubaté. Na apresentação, ele exaltou grandeza do Corinthians e de seus atletas.

"Antes via os jogadores do Corinthians e tinha a impressão de que eles eram intocáveis. O Cássio me mandou uma mensagem antes da minha apresentação. O Paulinho conversa sempre comigo. O Fagner me tratou super bem. Essa interação com essas referências me deixa muito à vontade", comentou o atleta.

Nesta sexta-feira, dois dos reforços contratados pelo Corinthians foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) e estão aptos para estrear no final de semana pelo Campeonato Paulista. Os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres estão à disposição do técnico Mano Menezes para enfrentar o Guarani, neste domingo, na Neo Química Arena.