Sob enorme expectativa, Red Bull Bragantino e Água Santa dão pontapé inicial no Paulistão

O Paulistão 2024 terá início com o duelo entre Red Bull Bragantino e Água Santa, times que foram destaques na temporada passada. O Bragantino brigou na parte de cima do Brasileirão, enquanto o clube de Diadema foi vice-campeão estadual. Eles se enfrentam neste sábado, às 17h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Em 2023, o Red Bull Bragantino chegou a brigar pela liderança do Brasileirão, ficando na cola do Botafogo por várias rodadas. Apesar da queda de rendimento na reta final, conquistou a vaga para a fase preliminar da Libertadores, terminando em sexto lugar.

No último Paulistão, foi líder do seu grupo e avançou ao mata-mata. Nas quartas de final, superou o Botafogo, mas nas semifinais caiu justamente para o Água Santa. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 4 a 2 nos pênaltis.

O time de Bragança Paulista manteve o técnico português Pedro Caixinha e quer chegar à final pela primeira vez após a empresa Red Bull assumir o controle. A base foi mantida e o clube buscou reforços pontuais, como o lateral-direito Nathan, que veio do São Paulo, e o retorno do zagueiro Douglas Mendes, por empréstimo do Red Bull Salzburg, da Áustria.

Além disso, renovou o contrato do atacante Helinho e contratou o volante Matheus Fernandes de forma definitiva. Por outro lado, o goleiro Cleiton e o atacante Alerrandro foram emprestados ao Vitória por estarem sem espaço. O lateral-direito Aderlan, anunciado pelo Santos, é outra baixa.

A maior perda pode ser o zagueiro Léo Ortiz, que voltou a treinar com o elenco, mas segue em negociação com o Flamengo. Sua presença no jogo é incerta. O departamento médico conta com o zagueiro Eduardo Santos e o volante Nathan Camargo, em recuperação de cirurgias no joelho. O meia Eric Ramires faz trabalho de transição.

O Água Santa viveu um 2023 mágico. Comandado por Thiago Carpini, atualmente no São Paulo, avançou em segundo do grupo com os mesmos 23 pontos do líder São Paulo. No mata-mata, eliminou São Paulo e Red Bull Bragantino, times da elite nacional, e chegou à final. No primeiro jogo, venceu o Palmeiras por 2 a 1, mas foi superado por 4 a 0 no jogo de volta, ficando com o vice-campeonato.

Quem comandará o Água Santa neste ano será Bruno Pivetti, ex-técnico de Guarani e Náutico. Como o clube não tinha calendário cheio na última temporada, vários jogadores foram emprestados, mas seguiram com contrato. Assim, o Água Santa iniciará o Paulistão 2024 com 12 remanescentes, como o goleiro Ygor Vinhas, o lateral Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e os atacantes Júnior Todinho e Bruno Xavier.

O atacante Bruno Mezenga, apesar de ter contrato, não vem treinando com o elenco. Já o lateral Reginaldo, que estava emprestado ao Juventude, onde conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, foi negociado com o Ordabasy, time do Casaquistão.

Mas o clube também se movimentou no mercado e acertou dez contratações. Entre os destaques, estão o goleiro Matheus Cavichioli, ex-América-MG, o lateral-esquerdo Artur, ex-Ponte Preta, o volante Léo Sena, ex-Goiás, e os atacantes Neilton, ex-Santos, e o experiente Jael, ex-Grêmio.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X ÁGUA SANTA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson, Roger Carvalho e Rhuan; Kadi, Thiaguinho e Luan Dias; Neilton; Keké e Jael. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 17h15.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).