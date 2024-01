Sob a desconfiança da torcida, Botafogo busca a segunda vitória no Carioca

Apesar da estreia vitoriosa do Botafogo no Campeonato Carioca sobre o Madureira, por 1 a 0, o clima ainda é de desconfiança por parte da torcida que vaiou alguns jogadores. Desta forma, o time volta a campo neste sábado, outra vez em casa, no Engenhão, diante do Bangu, às 16h, atrás de seu segundo triunfo.

A campanha decepcionante no returno do Brasileirão ainda está na memória do torcedor botafoguense. Mas a direção mantém vivo o sonho de sair da fila de títulos que dura desde 2018. Tradicional duelo no futebol do Rio de Janeiro, Botafogo e Bangu já se enfrentaram em 225 oportunidades, com 125 vitórias do alvinegro, 63 empates e 37 triunfos do rival. O Bangu perdeu para a Portuguesa-RJ, por 1 a 0, e ainda busca pontuar no estadual.

O técnico Tiago Nunes já avisou que irá usar esses primeiros jogos para fazer alguns testes no time titular, mas deve usar a primeira escalação como base. O goleiro John, ex-Inter e Santos, que foi regularizado durante a semana, não foi relacionado e por isso, Gatito Fernandez, deve ser mantido.

Quem também terá que esperar mais um tempo para estrear é o atacante venezuelano Savarino, que foi oficializado durante a semana e ainda precisa de ritmo de jogo. Já a única mudança na lista dos relacionados, em relação ao duelo contra o Madureira, é a entrada do zagueiro Jefferson Marciel e a saída do meia Raí.

Pelo lado do Bangu, comandado por Alexandre Gomes, o time titular deve ser o mesmo que acabou derrotado na estreia. O principal foco é acabar com um jejum de vitórias em cima do adversário. que já dura 21 anos. A última vitória aconteceu em 2003, quando venceu por 2 a 1.

"Não devemos nos preocupar com tabu, mas focar na melhora técnica e tática de nosso time. Tenho certeza que vamos apresentar um futebol bem melhor do que aconteceu em nossas estreia", disse Alexandre Gomes.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BANGU

BOTAFOGO - Gatito Fernandes; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Jeffinho, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

BANGU - Leite; Cerqueira, Soares, Oliveira e Daltro; Adsson, Renatinho e Cleyton; Saulo, Maranhão e Banhoro. Técnico: Alexandre Gomes.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 16h (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).