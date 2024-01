São Paulo estreia técnico, uniforme e reforços diante do Santo André no Morumbis

O São Paulo começa sua jornada na temporada 2024 neste sábado, às 20h. Diante do Santo André, a equipe tricolor fará a estreia de seu novo técnico, Thiago Carpini, que chegou para substituir Dorival Júnior, agora treinador da seleção brasileira. Outra novidade é o nome de seu estádio, que ganhou um "s" devido aos naming rights adquiridos pela Mondelez por R$ 30 milhões por ano em um contrato de três anos.

No Morumbis, o torcedor são-paulino acompanhará a equipe com novo uniforme da New Balance, que assumiu o fornecimento de material esportivo para a equipe tricolor. Em campo, o time titular não deve sofrer grandes alterações em comparação àquele que encerrou 2023. Os contratados Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla e Ferreirinha estão à disposição, mas a tendência é que comecem no banco.

As duas principais perdas do São Paulo no elenco foram o zagueiro Lucas Beraldo, vendido ao francês Paris Saint-Germain, e o lateral-esquerdo Caio Paulista, que se mudou para o rival Palmeiras. Para essa rodada inaugural, Carpini deve montar a zaga com Diego Costa e Ferraresi. Já o lado esquerdo será ocupado por Welington.

O último treinamento antes da estreia foi realizado no Morumbis, que ganhou novo gramado para resistir ao verão e manter sua fama de um dos melhores do País. James Rodríguez, Arboleda, Rafinha, Moreira e Michel Araújo foram desfalques. Sem muitas opções na lateral-direita, Carpini deve promover o retorno de Igor Vinícius, que passou boa parte da última temporada se recuperando de lesão. Galoppo também pode aparecer entre os 11.

Dos reforços, o experiente Luiz Gustavo, de 36 anos, aparece como candidato para ocupar a primeira posição no meio-campo tricolor, mas Alisson concorre pelo posto. No ataque, Calleri deve ter a companhia de Luciano e Lucas Moura. Resta saber qual a movimentação desejada por Carpini em campo, com Lucas mais centralizado, como um ponta de lança, ou aberto pela beirada, posição que ele já reforçou que não gosta tanto de atuar.

"Eu já estou adaptado, jogando como ponta e também como meia, que é a função que desempenhei nos últimos jogos desde quando voltei. É óbvio que, com 31 anos, eu me sinto mais confortável no meio, na ponta tem de correr demais, mas vai depender da escolha do nosso treinador", afirmou Lucas à Band.

O São Paulo está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Novorizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. Apesar do favoritismo tricolor, os adversários por uma vaga nas quartas podem surpreender. Já o Santo André vem ao Estadual com a missão de garantir um lugar na Série D de 2025, caso não tenha sucesso no torneio nacional desta temporada. O time do ABC está no Grupo A e concorre com Santos, Ituano e Portuguesa.

Para 2024, o Santo André trouxe 24 reforços, sendo os mais relevantes: Marciel, ex-Corinthians, Walce, Edimar, ex-São Paulo, Junior Caiçara, que passou pelo Santos, e Cléo Silva, um dos principais jogadores do Novorizontino na última década.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO x SANTO ANDRÉ

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Welington (Patryck); Luiz Gustavo (Alisson) e Pablo Maia; Wellington Rato, Lucas e Luciano (Galoppo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

SANTO ANDRÉ - João Paulo; Junior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Edimar; Sousa, Wellington Reis e Cléo Silva (Robinho); Richard, Felipe Ferreira e Lohan (Léo Passos). Técnico: Fernando Marchiori.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Morumbis.