Com Léo Ortiz, Red Bull Bragantino perde para o Água Santa na abertura do Paulistão

Sensação do último Campeonato Paulista, o Água Santa começou a temporada 2024 com o pé direito ao vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Cobiçado pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz começou no banco de reservas, mas acabou entrando no segundo tempo, quando o adversário já estava à frente do marcador. Com isso, sinalizou que deve permanecer no clube paulista.

A vitória faz o Água Santa largar na frente no Grupo B, que promete ser muito equilibrado, com Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. Já o Bragantino sai atrás no Grupo C, que deve ser acirrado, com Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol. O time de Diadema, inclusive, vem sendo uma "pedra no sapato" do adversário. No ano passado, o Água Santa foi o responsável por eliminar o Bragantino na semifinal.

Com um pouco mais de entrosamento, o Bragantino teve a posse de bola, mas encontrou dificuldade em furar o bloqueio do Água Santa, que criou a melhor oportunidade do primeiro tempo. Aos 19 minutos, em uma linda jogada de contra-ataque, Júnior Todinho deixou Neílton na cara do gol. Totalmente livre de marcação, o atacante chutou rasteiro e parou na defesa sensacional do goleiro Cleiton com os pés.

O goleiro do Bragantino acabou sendo o principal destaque do primeiro tempo. Ele voltou a aparecer aos 35, quando fez nova grande defesa, desta vez, no arremate de Bruno Xavier de fora da área. Já o Água Santa se defendeu muito bem e foi pouco ameaçado. Helinho e Mosquera tentaram jogadas em velocidade, mas ficaram na marcação precisa do adversário.

No segundo tempo, o Água Santa foi ganhando corpo e aproveitou os espaços deixados pelo Red Bull Bragantino para fazer 1 a 0. Aos 11, Júnior Todinho recebeu no meio dos zagueiros, disparou em velocidade e chapou rasteiro para superar o goleiro Cleiton e marcar o primeiro gol do Paulistão 2024.

Atrás do placar, o Bragantino foi com tudo para o ataque e empurrou o Água Santa para o campo defensivo. O time da casa ficou perto de empatar aos 36, mas o forte chute de Lucas Evangelista, de fora da área, ficou na defesa do goleiro Matheus Cavichioli, um dos responsáveis pela estreia do time de Diadema com vitória no Paulistão.

O Água Santa volta a campo na terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Botafogo, no Distrital do Inamar, em Diadema. Na quarta, às 19h30, o Bragantino visita a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 ÁGUA SANTA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Realpe (Léo Ortiz), Lucas Cunha e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho (Vitinho); Helinho, Henry Mosquera (Guilherme Lopes) e Thiago Borbas (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

ÁGUA SANTA - Matheus Cavichioli; Gabriel Inocêncio, Wálber (Joílson), Roger Carvalho e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique (Kady) e Luan Dias; Bruno Xavier (Ronald), Neilton (Keké) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga). Técnico: Bruno Pivetti.

GOL - Júnior Todinho, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Inocêncio e Wálber (Água Santa).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA - R$ 105.680,00.

PÚBLICO - 3.708 torcedores

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).