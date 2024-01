Carpini admite alívio com vitória em estreia no São Paulo: 'Ainda procuro a minha afirmação'

Thiago Carpini admitiu o alívio pela vitória em sua estreia como técnico do São Paulo, na noite deste sábado. Jogando no Morumbis, o time da casa derrotou o Santo André por 3 a 1, na rodada de abertura do Paulistão. "Ainda procuro a minha afirmação", reconheceu o jovem treinador, de apenas 39 anos.

"Estou chegando, não sou hipócrita. Sei que gera uma desconfiança no time pela minha chegada. Sou um treinador jovem no meio de tantos medalhões. Se tivéssemos feito um excelente jogo, como fizemos, mas não tivéssemos vencido, teríamos algumas manchetes já prontas. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Ainda procuro a minha afirmação", declarou.

Carpini comemorou tanto a vitória quanto o desempenho da sua equipe. "Meu nível de satisfação é fantástico, não pelo resultado em si", comentou. "Fazia tempo que o São Paulo não vencia numa estreia. Então, são oportunidades de fazer história e ocupar espaço, de mostrar minha capacidade. Isso tudo foi muito bom."

O técnico disse que ainda está processando sua estreia num grande clube. "É um momento único na minha carreira. Momentos que acabam fazendo parte da nossa história. O dia de hoje foi muito especial. Em alguns momentos, a gente fica ainda parando para entender tudo o que está acontecendo por mais que a gente tenha se preparado para este momento. Sempre sonhamos com grandes oportunidades na vida. Fico muito feliz."

Carpini também exaltou a torcida, que compareceu em peso ao Morumbis - foram 45.270 pagantes, apesar da forte chuva na capital. "É a primeira vez vivo essa atmosfera do Morumbis ao meu favor. O torcedor é um show a parte. A torcida tem feito a diferença e a gente hoje teve uma amostra disso, principalmente antes do nosso empate. Precisamos manter a continuidade deste elo entre torcedor, clube e atleta, essa sinergia entre arquibancada e campo."

Questionado sobre Lucas Moura, o treinador tranquilizou a torcida. O meia-atacante deixou o gramado no segundo tempo, para dar lugar a Luiz Gustavo, indicando cansaço e ligeiro desconforto muscular. "O Lucas não preocupa. Foi o cansaço, foi o último sprint naquele momento. Mas a troca dele já estava prevista para o jogo", avisou.