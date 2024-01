Portuguesa estreia diante da Inter de Limeira de olho em retorno ao cenário nacional

Após escapar do rebaixamento na última rodada em 2023, a Portuguesa planeja fazer uma trajetória bem diferente no Campeonato Paulista deste ano. Em busca de retornar ao cenário nacional, o time da capital estreia diante da Inter de Limeira, neste domingo, às 18h, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira.

Sem calendário nacional por mais um ano, a Portuguesa tem o estadual para buscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O time será comandado por Dado Cavalcanti, que também tenta resgatar o protagonismo do clube no cenário estadual. A Portuguesa está no Grupo A, junto com Ituano, Santo André e Santos.

O técnico Dado Cavalcanti deve manter o time base que utilizou em jogos amistosos na pré-temporada. Remanescente, o goleiro Thomazella segue como titular. No sistema ofensivo, o treinador deve iniciar com a experiência do meia Giovanni Augusto, ex-Corinthians, e do centroavante Henrique Dourado, ex-Palmeiras.

"Nossa pré-temporada foi muito boa. Temos uma base do ano passado, que estruturou esses reforços que chegaram nas últimas semanas. A evolução é notória a cada dia e jogo-treino. Temos confiança no trabalho da comissão técnica e isso nos deixa com o pensamento que estamos no caminho certo", disse o zagueiro Robson, um dos remanescentes.

A Inter de Limeira também quer garantir seu calendário para 2025. Após disputar a Série D de 2023, o clube já está classificado para a quarta divisão nesta temporada. Para este ano, a Inter de Limeira vem sob o comando de Júnior Rocha e modificou seu elenco. O time está no Grupo C, juntamente com Corinthians, Mirassol e Red Bull Bragantino.

O técnico Júnior Rocha terá alguns remanescentes da Série D de 2023, onde acabou eliminado na segunda fase. Ele ainda ganhou reforços, como o meia Fernando Canesin, ex-Cruzeiro. Entretanto, o treinador perdeu o volante Jhonny Douglas, que se lesionou em jogo treino contra o Red Bull Bragantino. João Paulo deve iniciar a temporada como titular.

"Iniciamos os trabalhos há quase um mês e estamos muito otimistas quanto a nossa disputa no Paulistão. O trabalho começou no dia 6 de novembro com apenas 15 atletas, mas hoje a gente já tem um grupo maior e com aproveitamento de vários garotos da base, que temos que valorizar muito", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA X PORTUGUESA

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Maurício, Diego Jussani e César Morais; Gustavo Bochecha, João Paulo, Lucas Buchecha e Fernando Canesin; Quirino e Éverton Brito. Técnico: Júnior Rocha.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Robson e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Ricardinho e Giovanni Augusto; Victor Andrade, Felipe Marques e Henrique Dourado. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).