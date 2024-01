Real Madrid está interessado no lateral brasileiro Yan Couto, do Girona, diz jornal

O Real Madrid está disposto a investir em mais um jogador do futebol brasileiro, desta vez, para a lateral, posição onde muitos jogadores do Brasil já tiveram sucesso, a exemplo de Roberto Carlos e Marcelo. A busca, no entanto, é pelo lado direito e o nome da vez é de Yan Couto, que está emprestado do Manchester City ao Girona, time sensação do Campeonato Espanhol. Ao menos, é o que afirma um dos principais jornais do país, o "Marca".

As boas atuações com a camisa do Girona, que disputa a liderança do Espanhol com o Real Madrid, chamaram a atenção do clube merengue, além da recente convocação para defender a seleção brasileira.

Yan Couto tem apenas 21 anos e está disputando a sua segunda temporada consecutiva com a camisa do Girona. No total, foram 49 jogos, três gols marcados e oito assistências. No Brasil, o lateral atuou pelo Coritiba.

Para a posição, o Real Madrid conta com Daniel Carvajal e Lucas Vázquez, ambos mais experientes com 32 anos. Éder Militão, que vem atuando como zagueiro, também pode fazer o setor.

Girona e Real Madrid disputam ponto a ponto a liderança do Campeonato Espanhol, e ambos entram em campo neste domingo. O time merengue encara o lanterna Almería, enquanto a sensação do torneio desafia o Sevilla.