Sabalenka arrasa americana e avança no Aberto da Austrália; algoz de Bia Haddad é eliminada

Favorita ao título do Aberto da Austrália, principalmente após eliminação de Iga Swiatek, número 1 do mundo, Aryna Sabalenka (2) confirmou o favoritismo e garantiu vaga às quartas de final ao derrotar, neste domingo, a americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h10min de partida.

A próxima adversária da atual campeã do Aberto da Austrália sairá do confronto entre a checa Barbora Krejcikova (11ª) ou a russa Mirra Andreeva (47ª). Elas se enfrentam neste domingo.

"Estou super feliz com o nível e por conseguir esta vitória, é uma adversária difícil, mas fui feliz durante toda a partida. Estou ficando mais forte porque gosto do ambiente e quero muito ficar aqui o máximo que puder, até o último dia", disse a número 2 do mundo.

Sabalenka dominou a adversária e não teve dificuldade para fechar o primeiro set em apenas 36 minutos. A partida chegou a ser interrompida por um momento por causa da chuva, mas foi só fechar o teto da arena para a tenista de Belarus mostrar seu potencial e fechar por 6/3.

O segundo set foi ainda mais tranquilo. Sabalenka provocou duas quebras de serviço na adversária, abriu vantagem e confirmou a vitória e, consequentemente, a classificação com 6/2.

Quem também brilhou foi a americana Coco Gauff, número 4 do ranking da WTA, que não tomou conhecimento da polonesa Magdalena Frech (69ª) e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 62, com direito a 21 winners, 19 erros não forçados e provocando cinco quebras de serviço da adversária.

Na próxima fase, a vencedora do último Grand Slam - US Open - enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk, que provocou a eliminação da russa e algoz da brasileira Bia Haddad Maia, Maria Timofeeva, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

MASCULINO

No masculino, o italiano Jannik Sinner, número 4 do ranking da ATP, fez valer o favoritismo ao derrotar o russo Karen Khachanov (15º) por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/5 e 6/3.

O adversário de Sinner nas quartas de final será o russo Andrey Rublev, número 5 do mundo, que sofreu para conquistar a sua 300ª vitória na carreira ao derrotar Alex de Minaur por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/7 (5/7), 6/7 (4/7), 6/3 e 6/0.