Bayern perde para Werder Bremen e vê Leverkusen abrir sete pontos na liderança do Alemão

A hegemonia do Bayern de Munique, que já dura 11 anos, está ameaçada no Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe bávara passou em branco e acabou sendo derrotada pelo Werder Bremen, por 1 a 0, na Allianz Arena, pela 18ª rodada. O resultado fez com que o Bayer Leverkusen abrisse sete pontos na liderança.

Essa diferença, no entanto, ainda pode diminuir. O Bayern de Munique tem um jogo atrasado da 13ª rodada, contra o União Berlin, que será realizado na quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). Mas o Leverkusen tem uma vantagem confortável. Em busca do seu primeiro título alemão, tem 48 pontos, contra 41 do seu rival.

O Werder Bremen, por sua vez, vem fazendo uma campanha modesta no torneio, mas já não perde há cinco rodadas. Mesmo assim, ainda é o 12º colocado, com 20 pontos, longe da briga por vaga nas competições europeias.

O Bayern de Munique entrou na partida desligado e viu o Werder Bremen assumir o domínio já no primeiro tempo, quando o goleiro Manuel Neuer assumiu o protagonismo do duelo. A pressão do time visitante por muito pouco não resultou em gol. Aos 25, Romano Schimid aproveitou uma bela jogada de contra-ataque para marcar, mas o árbitro pegou falta e anulou o lance.

O time da casa cresceu nos minutos finais, mas com a forte marcação em cima de Harry Kane pouco criou. O inglês chegou até a sair da área para tentar aumentar a força de criação do Bayern, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Werder Bremen foi ainda mais incisivo e chegou ao gol aos 14 minutos. Mitchell-Elijah Weiser disputou com os marcadores e chutou de dentro da área para colocar a bola no fundo das redes. Em vantagem, o time visitante se fechou ainda mais e conseguiu anular o adversário, que teve uma oportunidade derradeira com Sane, mas Michael Zetterer fez uma defesa milagrosa para confirmar os três pontos.

Na próxima rodada, o Werder Bremen encara o Freiburg, no sábado, às 11h30, no Weserstadion. Após o duelo com o União Berlin, o Bayern de Munique enfrentará o Augsburg também no sábado, às 11h30h, na WWK Arena.