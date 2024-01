Vinicius Júnior marca de ombro, e Real vira sobre lanterna aos 53

O Real Madrid venceu por 3 a 2 o Almería na tarde deste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Praticamente irreconhecível, o time de Carlo Ancelotti foi dominado no primeiro tempo pelo lanterna, mas recuperou-se na segunda etapa e conquistou a virada no final do jogo. Com os três pontos conquistados, o time continua firme na briga pela liderança.

Os visitantes abriram o placar com 38 segundos de jogo. Nacho Fernández errou a saída de bola. Com toques rápidos, Lucas Robertone achou Largie Ramazani, que invadiu a área nas costas de Carvajal e bateu sem que Kepa conseguisse defender.

O lado direito do Real Madrid seguiu vulnerável no primeiro tempo. Foi por ali que o Almería conseguiu novas chegadas. Apenas aos 33 minutos, o time da casa conseguiu uma chance ofensiva, em um cruzamento de Carvajal, afastado por Chumi.

Aos 42, Nacho rebateu errado a bola, que caiu no pé esquerdo de Edgar González. De primeira, ele ampliou o placar para o Almería em um belo chute de fora da área. Ao final do primeiro tempo, o Real Madrid ainda não tinha sequer uma finalização no gol.

No segundo tempo, o time da casa buscou o ataque desde o começo. Logo aos sete minutos, Fran García alçou a bola na área. Na disputa com Joselu, o brasileiro Kaiky Fernandes saltou com o braço aperto, atingido a bola. Depois de cinco minutos de jogo parado, o árbitro Francisco Jose Hernandez assinalou o pênalti com auxílio do VAR. Bellingham cobrou no meio do gol e descontou para o Real Madrid.

Cinco minutos depois, Dion Lopy desvencilhou-se da marcação e achou Arribas, que fez valer a lei do ex e marcou para o Almería. Novamente com auxílio do VAR, porém, Hernandez marcou falta e deu amarelo para Lopy, por colocar a mão no rosto do marcador na origem da jogada.

Na sequência, mais um gol inicialmente anulado, mas do Real Madrid. Vinicius Jr. recebeu um cruzamento de Tchouaméni. Na dividida com Kaiky, Vini jogou de ombro para o gol. Para o árbitro, houve um toque no braço do atacante. Novamente ele foi ao VAR, voltando atrás na decisão do campo e confirmando o empate do Real Madrid.

Aos 31, Bellingham chegou a marcar o terceiro gol, depois de cruzamento de Fran García. O lance foi rapidamente invalidado, por impedimento do espanhol. Até o final dos 11 minutos de acréscimo, o Real Madrid buscou a virada.

Aos 53, Carvajal avançou e tocou para Brahim Díaz, que cruzou para Bellingham. O inglês escorou para o lateral-direito, que chegava na área, finalizar e decretar a virada. Com a vitória, os madrilenos assumiram a liderança do Campeonato Espanhol.

A posição ainda pode ser perdida neste domingo. O Girona, que é o segundo colocado, tem 49 pontos, dois a menos que os líderes. Às 17h (de Brasília), a equipe recebe o Sevilla, no estádio Montilivi, em Girona, e pode retomar a ponta.

Já o Almería continua na 20ª posição da tabela. O time tem sete pontos a menos que o Sevilla, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

OSASUNA CEDE EMPATE

Mais cedo neste domingo, o Osasuna recebeu o Getafe, no estádio El Saddar, também pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa chegou a abrir 2 a 0, com gols de Rubén García e Iker Muñoz. No segundo tempo, o Getafe buscou o empate com Borja Mayoral e Nikola Maksimovic. Aos 35 do segundo tempo, Jesús Areso salvou o Osasuna e garantiu a vitória. O Getafe é o 10º na tabela. O Osasuna, 11º.