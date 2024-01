Jota e Núñez marcam duas vezes, Liverpool goleia e mantém vantagem na liderança do Inglês

O Liverpool não está interessado em deixar Manchester City e Arsenal encostarem na briga pela liderança do Campeonato Inglês. Neste domingo, derrotou o Bournemouth por 4 a 0, no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve a vantagem de cinco pontos na liderança.

Os destaques do terceiro triunfo consecutivo do Liverpool na competição foram Darwin Núñez e Diogo Jota, com dois gols cada um. Com isso, o líder do campeonato chegou aos 48 pontos, contra 43 de Manchester City, Arsenal e Aston Villa. Já o Bournemouth ficou estacionado no 12º lugar, com 25.

Apesar do placar elástico, o Liverpool não teve tanta facilidade para superar o adversário, ainda mais no primeiro tempo, quando esbarrou na boa defesa rival, que criou a primeira oportunidade do gol, em tentativa frustrada de Tavernier.

Luis Díaz e Darwin Núñez criaram boas chances, mas não conseguiram tirar o zero do marcador, o que foi acontecer apenas no segundo tempo, quando o Liverpool foi arrasador e atropelou o adversário. Logo aos três minutos, o uruguaio tabelou com o colombiano e acertou um bonito chute de primeira para fazer 1 a 0.

O Bournemouth tentou uma reação, mas o Liverpool conseguiu um esboço de pressão para fazer o segundo. Aos 24, Diogo Jota recebeu de Gakpo e também pegou de primeira para ampliar. O português ainda fez o terceiro dez minutos depois. Ele precisou de duas tentativas para colocar a bola no fundo das redes.

E ainda deu tempo para Darwin Núñez fechar a goleada. Ele recebeu belo cruzamento da direita e entrou de carrinho para dar um leve desvio na bola e enganar o goleiro, confirmando mais uma vitória massacrante do Liverpool, que vinha de um triunfo por 4 a 2 sobre o Newcastle.

Ainda neste domingo, com o desfalque de Lucas Paquetá, com uma lesão na panturrilha, o West Ham visitou o Sheffield United e ficou no empate por 2 a 2, em jogo marcado por duas expulsões, uma de cada lado, e com um gol marcado pelos donos da casa aos 58 minutos do segundo tempo, de pênalti, convertido por McBurnie.

Com isso, o West Ham ficou em sexto lugar, com 35 pontos, ainda fora da zona de classificação para a próxima edição dos torneios europeus. Já o Sheffield United é o lanterna, com apenas dez.