Ancelotti minimiza reclamação do Almería com arbitragem em virada do Real Madrid

Após a vitória de virada do Real Madrid contra o Almería, por 3 a 2, no estádio Santiago Bernabéu, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo, o time visitante reclamou da arbitragem. Três lances tiveram longas intervenções do VAR, todos com decisões desfavoráveis ao time visitante.

"Creio que a equipe fez uma grande partida. Alguém decidiu que aqui não poderíamos ganhar e que a partida não poderia acabar assim. E assim foi, sem mais", lamentou Marc Pubill, lateral do Almería.

O meia Edgar González, autor do segundo gol do Almería, também lamentou. Ele reclamou que os jogadores adversários tinham mais liberdade em protestar contra o árbitro Francisco Jose Hernandez, que apita na La Liga pela primeira vez. "É uma sensação de impotência. De que a outra equipe pode dizer o que quiser ao árbitro, a um metro dele. E, para nós, nos dá cartão por qualquer reclamação. Muitas diferenças. Entendo que uma equipe é o Real Madrid e a outra somos nós, mas é uma competição que deveria ser justa para todos", disse.

Do outro lado, o técnico Carlo Ancelotti minimizou as reclamações. "Entendo a chateação de Almería. A verdade é que as decisões foram revisadas pelo VAR. Creio que foram três decisões bem claras", falou em coletiva. O lateral Carvajal reiterou o discurso: "O VAR chamou o árbitro e as decisões que ele tomou foram corretas".

Foram três intervenções polêmicas do árbitro de vídeo. A primeira foi quando o brasileiro Kaiky Fernandes saltou com o braço aperto, atingido a bola, para interceptar um cruzamento. Depois de cinco minutos de jogo parado, foi assinalado pênalti, convertido por Bellingham.

Quando o jogo estava 2 a 1 para o Almería, Arribas ampliou. Entretanto, o gol foi anulado por uma falta de Dion Lopy na origem da jogada. Depois, Vinicius Júnior marcou, mas o árbitro acreditou que a bola bateu no braço do atacante. Ao checar, Jose Hernández verificou que o gol foi com o ombro e confirmou o empate.

Carvajal ainda sacramentou a virada do time madrilenho, aos 53 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. O Almería continua na lanterna, sete pontos distante do Sevilha, primeiro time fora da zona de rebaixamento. "Eu estava com raiva de mim mesmo", diz Ancelotti sobre 'apagão' do Real.

A frustração do Almería passa pelo primoroso primeiro tempo feito pela equipe. Sem que o Real Madrid pudesse sequer finalizar no gol, o time visitante abriu 2 a 0. A situação incomodou o técnico Carlo Ancelotti. "Aos 30 minutos, eu já estava pensando em fazer mudanças. Nós discutimos a tática no intervalo. Eu estava com raiva de mim mesmo", disse o treinador.

No intervalo, Ancelotti chegou a ficar na casamata conversando com os jogadores que iam ingressar no segundo tempo. Saíram Rodrygo, Mendy e Nacho Fernandéz, para as entradas de Fran García, Brahim Diaz e Joselu. A partir daí, o Real Madrid conseguiu buscar o resultado.

A equipe volta a campo no sábado, contra o Las Palmas, no estádio Gran Canaria, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Almería recebe o Alavés no estádio Mediterráneos, na sexta-feira.