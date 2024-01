Barcelona desencanta no fim e derrota Betis fora de casa com hat-trick de Ferran Torres

O Barcelona venceu o Betis por 4 a 2, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha. Depois de abrir o placar e conquistar vantagem, o time de Xavi Hernández cedeu o empate para a equipe da casa, em bons lances do brasileiro Luiz Henrique para gols de Isco. Mas, nos minutos finais da partida, João Félix desempatou e Ferran Torres fechou o placar.

O resultado faz o Barcelona continuar em terceiro no campeonato, com 44 pontos, sete a menos que o líder Real Madrid (51). O Betis fica em nono.

O confronto começou com equilíbrio entre os times. O primeiro grande lance foi aos quatro minutos, com passe de Isco para o brasileiro Luiz Henrique, que encobriu o goleiro Iñaki Peña, para fora. Aos 13, Pedri repetiu a tentativa, mas pelo lado do Barcelona.

Foi apenas aos 20 minutos que houve a primeira finalização certa do jogo, e justamente aí o gol que abriu o placar. Gündogan recebeu na intermediária e buscou lançamento para Ferran Torres. A bola desviou e parou na outra ponta, com Pedri. O camisa 8 cruzou para Ferran empurrar para o gol. A partir da abertura do placar, as chances foram monopolizadas pelo Barcelona.

Na volta do segundo tempo, a tônica manteve-se. O jovem Lamine Yamal avançou em jogada individual pela direita e fez cruzamento fechado. A bola bateu na trave e sobrou para Ferran Torres fazer o segundo no jogo.

Diferente da primeira etapa, o gol não paralisou o Betis, que buscou o ataque. Aos 11 minutos, a bola sobrou para Isco depois de uma saída ruim de Iñaki Pena. O meia pegou de primeira, acertou um golaço e descontou para o time da casa. Três minutos depois, Isco novamente marcou, encobrindo o goleiro, mas o assistente apontou impedimento. O VAR revisou o lance e sinalizou para o gol legal.

Nos dois lances de gol do Betis, o brasileiro Luiz Henrique, alvo do Flamengo, teve participação. O atacante fez a jogada que terminou com a bola sobrando para Isco no primeiro. E deu assistência direta para o espanhol empatar.

Com o placar novamente igualado, as equipes foram mais cautelosas em busca da vitória. Ambos os times tentavam criar, mas sem grandes chances. Aos 44 minutos, João Félix tabelou com Ferran Torres e recebeu na entrada da área. De trivela, o português desempatou com um golaço sem chances para Rui Silva.

Quando o Betis tentou se lançar ao ataque para empatar, o Barcelona aproveitou o contra-ataque. Ferran Torres recebeu novamente de Lamine Yamal e partiu sem marcação para encobrir o goleiro Rui Silva. Foi o terceiro gol do camisa 7 no jogo e 11º na temporada.

O Barcelona volta a campo na quarta-feira, contra o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei, no estádio San Mamés, em Bilbao. Já o Betis só joga no sábado, quando visita o Mallorca pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.