Ronaldinho Gaúcho surpreende e faz 'bico' de modelo na Semana de Moda de Paris

Ronaldinho Gaúcho surpreendeu ao protagonizar mais um de seus "rolês aleatórios". Nesta semana, o craque brasileiro fez um "bico" como modelo no desfile da marca KidSuper, do estilista Colm Dillane, na Semana de Moda de Paris, na França. Ele usou uma camisa com seu rosto estampado e um sobretudo ao som de funk na passarela.

O "Bruxo" compartilhou algumas fotos e vídeos do evento no Instagram, onde recebeu muitos elogios dos fãs. Ele também escreveu: "Um grande prazer estar aqui na Paris Fashion Week 2024 e apresentar este lindo projeto a todos vocês".

Longe dos gramados desde 2018, Ronaldinho é conhecido por sua personalidade carismática e divertida, se aventurando algumas vezes na música. Em 2020, ele passou por um momento difícil, quando ficou detido por seis meses no Paraguai, ao lado de seu irmão e empresário Assis, acusados de usar passaporte falso para entrar no país. Chegaram a viralizar nas redes sociais fotos e vídeos do brasileiro praticando esportes com outros detentos na cadeia.

No momento em que os dois foram presos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não havia decretado a pandemia de covid-19. Depois, com as fronteiras fechadas, ficaram isolados, sem receber visitas de familiares e sofreram várias derrotas na Justiça até que conseguissem o direito de retornar ao Brasil. Ambos ganharam liberdade após pagar fiança e, dois anos depois, em 2020, foram inocentados após um acordo com as autoridades paraguaias.

CRAQUE NOS GRAMADOS

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, Ronaldinho Gaúcho faz parte do hall de maiores do futebol. Ele atuou em diversos clubes brasileiros, incluindo Grêmio, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro, enquanto sua carreira internacional foi marcada por passagens vitoriosas em Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan e Querétaro. Além disso, fez parte da seleção brasileira que conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul.