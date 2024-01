Bremer marca, Juventus faz 3 a 0 no Lecce e assume a liderança do Italiano

Com gol do brasileiro Bremer, a Juventus aplicou 3 a 0 no Lecce, fora de casa, neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. O atacante sérvio Dusan Vlahovic anotou os outros dois gols da partida, disputada no Stadio Via del Mare e válida pela 21ª rodada.

A equipe de Turim chegou aos 52 pontos, um à frente da Inter de Milão, que não jogou nesta rodada por estar concentrada na disputa da Supercopa da Itália. O Milan aparece em terceiro, com 45. Já o Lecce é apenas o 14º colocado, com 21 pontos.

Com os defensores brasileiros Bremer e Danilo entre os titulares, a Juventus começou melhor a partida, mas viu o Lecce também se arriscar no ataque. A postura ativa dos dois times fez o jogo ganhar forte ritmo nos primeiros 20 minutos, com boas chances de gol para ambos os lados.

A melhor oportunidade da primeira etapa foi da Juventus. Aos 11 minutos, o volante americano McKennie cabeceou com perigo quase na pequena área e viu Krstovic evitar o gol, também de cabeça, praticamente em cima da linha. Em outra boa chance, a equipe visitante quase marcou em bola aérea aos 18.

O segundo tempo foi mais animado, com todos os gols da partida. A contagem foi aberta aos 13 minutos. Após cruzamento da esquerda, Vlahovic bateu de primeira e mandou no ângulo direito do goleiro Wladimiro Falcone.

Os demais gols também vieram de levantamentos na área. Aos 23, McKennie cabeceou para o gol, mas Vlahovic fez leve desvio na bola antes de cruzar a linha, anotando seu segundo gol na partida.

O brasileiro Bremer deu números finais à partida aos 35 minutos. Depois de cobrança de falta na área, o zagueiro subiu mais que os marcadores e cabeceou firme para as redes: 3 a 0.

Mais cedo, a lanterna Salernitana acumulou mais um tropeço na competição. Em casa, foi batida pelo Genoa por 2 a 1. A equipe da casa até abriu o placar, com gol de Martegani. Retegui e Gudmundsson, de pênalti, decretaram a virada para os visitantes, que chegaram aos 25 pontos, na 11ª colocação. A Salernitana, ainda em último, com apenas 12.

Na penúltima colocação, o Empoli ganhou força para tentar escapar da zona de rebaixamento. Neste domingo, aplicou 3 a 0 no Monza, diante de sua torcida. O polonês Szymon Zurkowski marcou todos os gols da partida. O Empoli, em 19º lugar, tem 16 pontos. O Monza é o 12º colocado, com 25.

Em outro jogo envolvendo times da metade inferior da tabela, o Frosinone derrotou o Cagliari por 3 a 1, em casa. Mazzitelli, Soule e o brasileiro Kaio Jorge, ex-Santos, balançaram as redes para a equipe anfitriã, que figura em 14º lugar, com 22 pontos. O Cagliari é o 17º, com 18.