Romero marca golaço e Corinthians estreia no Paulistão com vitória sobre o Guarani

Em jogo equilibrado, o Corinthians venceu o Guarani neste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, na estreia da equipe de Mano Menezes no Campeonato Paulista. O atacante paraguaio Ángel Romero resolveu a partida para o time alvinegro, desta vez com um lindo golaço de voleio, marcado ainda no primeiro tempo. A partida também marcou a estreia de reforços, que corresponderam e melhoraram a equipe em relação à última temporada.

O Corinthians, na próxima rodada, visitará o Ituano, na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Guarani recebe o São Bernardo. A equipe de Campinas está no Grupo B, com o atual campeão Palmeiras, o vice Água Santa e a rival Ponte Preta. A equipe do Parque São Jorge, por sua vez, caiu no Grupo C, com Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. As equipes enfrentam adversários das demais chaves, em turno único, nesta fase. Os dois melhores de cada vão às quartas de final.

Três reforços começaram como titulares na estreia do Corinthians: o lateral-esquerdo Hugo, o volante Raniele e o zagueiro equatoriano Félix Torres. O defensor não ia para o jogo, mas teve de acelerar a preparação após Lucas Veríssimo ser negociado pelo Benfica para o Al-Duhail, do Catar, mesmo após a diretoria garantir a permanência do atleta. Apesar do pouco tempo de treinamento, o jogador da seleção do Equador mostrou personalidade e se destacou neutralizando as investidas do Guarani, que iniciou a partida com um ímpeto maior. Hugo e Raniele também foram alguns dos melhores em campo do lado corintiano.

Outros jogadores, como Matías Rojas e Fagner, ganharam oportunidade enquanto contratações, como Rodrigo Garro e Matheuzinho, ainda não estão regularizados. O experiente lateral-direito aproveitou a oportunidade e, aos 27 minutos, fez ótimo cruzamento para Romero, que acertou lindo voleio de perna direita e colocou o Corinthians à frente no placar. A partida se manteve equilibrada ficou equilibrada após o gol, e ambas as equipes sentiram dificuldades para chegar ao ataque, demonstrando também certa falta de entrosamento.

Na volta do intervalo, Mano Menezes puxou Matheus Araújo para o lado direito e centralizou Rojas, em uma tentativa de fazer o paraguaio aparecer mais na partida. O jogador demonstrou técnica em cobrança de falta, mas, assim como os companheiros, acumulou passes errados. Por sua vez, o Guarani continuou tendo dificuldades na criação, mas levou perigo em jogadas aéreas por mais de uma vez, chegando a acertar o travessão de Cássio.

Naturalmente, o Corinthians sentiu a falta de ritmo de jogo. Com a vantagem no placar, recuou e passou a apostar no contra-ataque, especialmente após a entrada do jovem Wesley no lugar de Yuri Alberto, que saiu com o pulso enfaixado. O Guarani passou a ter mais posse de bola e começou a dar trabalho. Porém, a equipe de Campinas teve muitas dificuldades em acertar o alvo e acabou derrotada.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 0 GUARANI

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Matías Rojas (Fausto Vera), Matheus Araujo (Yago) e Ángel Romero (Gustavo Mosquito); Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Mano Menezes.

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Wenderson (Gabriel Santos), Matheus Bueno e Camacho; João Victor (Bruno Mendes), Reinaldo (Gustavo França) e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Ángel Romero, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÇOES AMARELOS - Ángel Romero (Corinthians); Matheus Bueno (Guarani).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 2.2551.343,50.

PÚBLICO - 42.608 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).