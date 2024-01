Abel Ferreira demonstra segurança com Palmeiras e 'margem para crescer' após empate

O técnico Abel Ferreira não acredita que o Palmeiras deva se preocupar depois do empate em 1 a 1 contra o Novorizontino, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador lembra que a equipe alviverde vem de uma preparação curta e ainda tem margem para crescimento. Reitera ainda que, em outras circunstâncias, o time não sofreria o gol de empate.

"Esse lance serve de aprendizagem. Jogo difícil, campo difícil, com muito calor. Temos a bola completamente controlada no meio-campo ofensivo, no último terço. Achava que a melhor forma de defender o 1 a 0 era ir à procura do segundo gol. Uma equipe como a nossa, em outras circunstâncias, (jogadores) mais lúcidos, não iria sofrer esse gol. Mas que sirva de lição para nós. Com duas semanas de trabalho, com muito calor, viemos aqui. Começamos, no ano passado, com empate, mas nossas intenções continuam as mesmas. É impossível que, em qualquer competição, o Palmeiras não entre para ganhar. Infelizmente, sendo sincero, nosso adversário, no jogo todo, mereceu o empate", reconheceu o treinador.

Abel lamentou que o Palmeiras não tenha "tomado as decisões corretas" em momentos importantes da partida, que poderiam ter ampliado o placar favorável. Sem deixar de elogiar o adversário deste domingo. "Tivemos duas ou três oportunidades de ter a bola na área. Mas todos somos responsáveis por tudo. (O Novorizontino é) Uma equipe muito organizada, com duas semanas de trabalho a mais que o Palmeiras. No ano passado também começamos com empate. Parabéns ao Novorizontino, uma equipe competitiva, jogou em casa e acabou por ser feliz com o último gol", disse.

Apesar do déficit físico, o técnico português argumentou que o Palmeiras deveria ter ampliado o placar quando podia. "Éramos nós que tínhamos a bola e tínhamos tudo para atacar o adversário. Fica um aprendizado, porque nossa equipe é vertical. A melhor forma de defender 1 a 0 não é posse de bola, é fazer 2 a 0. E foi isso que não fizemos. Tínhamos tudo para ter a bola na área. E tomamos outras decisões", lamentou.

Abel Ferreira também falou sobre o grupo. Neste domingo, três reforços entraram em substituições: Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Para o técnico, ainda não é momento de pensar em mais chegadas. "Tudo que nossa equipe sente nesse momento é um processo de recarregar bateria. Tenho certeza que a equipe deu o melhor que podia hoje, embora haja margem para nós continuarmos a crescer nas nossas capacidades físicas."

"Sabemos que haverá saídas no meio do ano. O preço de ganhar títulos é este: todo mundo quer vir buscar nossos jogadores. Acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o lado de balanço financeiro do clube. Agora vamos continuar o Paulistão e depois fazer os ajustes que tivermos que fazer". O técnico citou jogadores formados na base do Palmeiras e que devem reforçar o elenco principal, como Luís Guilherme (que esteve no banco neste domingo) e Estevão.

Sobre a renovação do contrato até 2025 com o Palmeiras, o técnico disse que tudo dependia da pausa após a temporada passada. Mas ele confessou que não houve dificuldades de nenhum dos lados para estender o vínculo.

"Sempre disse que tinha contrato, que iria fazer uma reunião com a minha família, e que gosto de estar aqui. E o Palmeiras também gosta que eu esteja aqui. Foi fácil prolongar mais um ano. E agora é seguir fazer nosso trabalho. Como digo sempre, estou a desafiar os nossos jogadores. O difícil não é ganhar uma vez, o difícil de forma consecutiva. E nós sabemos a vontade que nossos adversários têm de competir contra nós. Temos que estar preparados para isso, como hoje. Mesmo com todas as condições, vimos a equipe do Novorizontino deixar a vida em campo em cada lance, cada bola disputada", finalizou.