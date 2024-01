Com golaços na reta final, Portuguesa bate Inter de Limeira de virada em estreia

Com dois golaços na reta final, a Portuguesa iniciou o Campeonato Paulista com vitória. Após ficar duas vezes atrás do placar, o time da capital buscou a virada diante da Inter de Limeira nos acréscimos, com um lindo gol de Giovanni Augusto, que decretou o 3 a 2, neste domingo, no estádio Major Levy Sobrinho.

Com os três pontos, a Portuguesa lidera o Grupo A, levando vantagem sobre o Santos no saldo de gols. Já a Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo C, com zero ponto.

Diante da torcida, a Inter de Limeira começou a partida se impondo ofensivamente. Buscando o gol pelo alto, Thomazella salvou a Portuguesa em cabeçada de Diego Jussani. Logo depois, o goleiro não conseguiu defender o cabeceio de Rafael Silva, que abriu o marcador para o time do interior, aos 15 minutos. Os donos da casa seguiram apostando nas jogadas aéreas, dando trabalho à defesa.

Na metade para o fim, a Portuguesa começou a ocupar o campo ofensivo, principalmente pelos lados de campo. Dudu recebeu na entrada da área e tirou tinta da trave. De tanto frequentar a área, Douglas Borel deixou tudo igual. Victor Andrade fez bela jogada na ponta direita e cruzou para trás. O lateral chegou finalizando e marcou um belo gol, aos 47. Antes, o time da Portuguesa reclamou bastante de um toque de mão dentro da área, mas o VAR não recomendou a revisão.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. Com mais posse de bola, a Inter de Limeira pressionava a defesa da Portuguesa e voltou a ficar à frente do placar aos 6. Gustavo Bochecha deu belo passe em profundidade para Éverton Brito, que saiu cara a cara com o goleiro. Com categoria, o atacante bateu por cavadinha para marcar.

A Portuguesa foi em busca do empate. Quintana cabeceou firme e Diego Jussani tirou em cima. Se pelo alto, o time visitante não conseguiu furar a defesa, o empate veio surgir na bola parada. Em bela cobrança de falta, Eduardo Diniz mandou a bola no ângulo de Max e deixou tudo igual, aos 38. Os donos da casa sentiram o gol e viram a Portuguesa crescer nos acréscimos, Aos 49, Giovanni Augusto passou por toda a defesa e bateu rasteiro para virar o placar.

Na segunda rodada, a Portuguesa receberá o Red Bull Bragantino, no Canindé, na quarta-feira, às 19h30. Mais tarde, às 21h35, a Inter de Limeira vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque. Ambos os jogos serão na capital paulista.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 2 X 3 PORTUGUESA

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Maurício, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, Lucas Buchecha (João Paulo), Juninho (João Felipe) e Kauê (Fernando Canesin); Rafael Silva (Quirino) e Éverton Brito (Andrew). Técnico: Júnior Rocha.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Yeferson Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso (Eduardo Diniz); Zé Ricardo, Eduardo e Chrigor (Giovanni Augusto); Victor Andrade, Henrique Dourado e Felipe Marques (Rone). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Rafael Silva, aos 15, Douglas Borel, aos 47 minutos do primeiro tempo. Éverton Brito, aos 5, Eduardo Diniz, aos 38, e Giovanni Augusto, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Buchecha, Maurício e Kauê (Inter de Limeira); Yeferson Quintana, Rafael Pascoal (Portuguesa).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 79.580,00

PÚBLICO - 2.621 presentes.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).