Mano Menezes defende ajustes após vitória contra Guarani e fala em novos líderes no elenco

O técnico Mano Menezes enfatizou a questão física e a reformulação do elenco do Corinthians após a vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, na estreia da equipe no Campeonato Paulista, neste domingo. O treinador também comentou sobre a possibilidade de reforços, a utilização de jovens que disputam a semifinal da Copa São Paulo de Juniores e a reformulação do elenco para a nova temporada.

"Nesses primeiros jogos, vamos sofrer mais ou menos como todas as equipes que têm duas semanas de preparação vão sofrer. Naturalmente algumas coisas precisam ser ajustadas. Erramos um pouco na construção final, porque é natural. Mas aos poucos vamos retomando jogadas mais qualificadas, como foi a do nosso gol. Exige um pouco mais de treino e entrosamento dos jogadores. Fomos a única equipe do grupo que venceu", declarou Mano na coletiva pós-jogo.

Três reforços estrearam neste domingo: o lateral-esquerdo Hugo, o volante Raniele e o zagueiro equatoriano Félix Torres. Para Mano, ainda falta entrosamento, mas isso não é um alarme negativo. "O que não é tão normal é uma transformação tão grande de um elenco de um ano para o outro. Com um pouco menos de dinheiro, a gente tem que ser cuidadoso. Esses problemas de limitação, a gente está trabalhando para resolver. É natural que, com a equipe do Corinthians disputando a semifinal da Copinha, ficamos privados de alguns jogadores que poderiam estar aqui. Vamos logo contar com eles", disse o técnico, que lembrou ainda três atletas que integram a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico.

Mano também lamentou a perda de Lucas Veríssimo, que ficaria até o meio do ano no clube paulista, mas foi negociado pelo Benfica com o Al Duhail, do Catar. O técnico também mencionou a ausência do meia argentino Rodrigo Garro, que não teve a situação regularizada a tempo da estreia. "Futebol não dá tempo de ficar olhando para trás. O que me deixou feliz foi a atuação do Torres, que tinha acabado de chegar e tinha feito poucos treinos com o grupo, e pôde ajudar", complementou Mano.

A reformulação do Corinthians passou pela saída de jogadores experientes como Gil, Giuliano, que foram para o Santos, e Fábio Santos, que se aposentou. Mano Menezes não se preocupa com a baixa de jogadores experientes combinada com a chegada de jovens. Para ele, o lugar de liderança será preenchido por quem estiver no grupo "Na medida em que você ganha juventude e transmite para os torcedores uma nova etapa, você perde em termos de experiência. Quem quiser assumir essa responsabilidade vai seguir esse caminho e ocupar o espaço de grandes jogadores que saíram daqui", disse o técnico.

O treinador também comentou os próximos jogos do Corinthians. A equipe volta a campo na quarta-feira, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, para enfrentar o Ituano. "O Guarani tem um time mais de força. O Ituano é um time mais técnico. Muda a característica de enfrentar, sem dúvida. Contra o São Bernardo, de novo um time forte fisicamente. Termos chances de trocar (jogadores) e não deixar cair a intensidade é fundamental". O Corinthians lidera o Grupo C do Paulistão, que ainda tem Mirassol, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino.