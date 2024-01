Maior campeão, Corinthians pode voltar à final da Copa São Paulo de Juniores após 5 anos

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez títulos, o Corinthians pode voltar à final após cinco anos de ausência. O time do Parque São José enfrentará o Novorizontino, na Neo Química Arena, às 21h30 desta segunda-feira. No mesmo dia, às 19h30, Flamengo e Cruzeiro disputam a outra semifinal, na Arena Barueri.

A última vez que o Corinthians disputou a final foi em 2017, quando derrotou o Batatais por 2 a 1 na final. Já o Novorizontino nunca esteve em uma decisão e está muito próximo de fazer história.

O time do interior de São Paulo vem sendo um exterminador de clubes grandes. Até agora já despachou Botafogo (2 a 0), São Paulo (3 a 2) e Athletico-PR (3 a 1), além do Tiradentes-PI (3 a 0), na terceira fase.

O Corinthians teve seu maior desafio na segunda fase, no confronto com o Guarani. No tempo normal, houve empate por 2 a 2, mas a equipe da capital venceu nos pênaltis. Depois, passou com tranquilidade por Atlético-GO (4 a 1), CRB (6 a 0) e América-MG (2 a 0).

O vencedor de Novorizontino e Corinthians enfrentará o vitorioso do duelo entre Flamengo e Cruzeiro. O time rubro-negro não chega à final desde 2018, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0. Já são quatro títulos (1990, 2011, 2016 e 2018), contra um do Cruzeiro (2007).

Para chegar na semifinal, o Flamengo derrotou no mata-mata: Náutico (1 a 0), São José-RS (3 a 1), Botafogo-SP (2 a 1) e Aster (nos pênaltis). O Cruzeiro, que tem a melhor defesa do torneio, com apenas um gol sofrido, passou por Madureira (1 a 0), Portuguesa-SP (1 a 0), Santos (3 a 0) e Coritiba (1 a 0).

Confira os jogos das semifinais da Copinha:

19h30

Flamengo x Cruzeiro

21h30

Novorizontino x Corinthians