Luisa Stefani vence jogo dramático e avança nas duplas às quartas do Aberto da Austrália

Em um confronto onde o lado mental foi muito importante, Luisa Stefani manteve vivo o sonho de chegar à final das duplas femininas do Aberto da Austrália. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, a 20ª do ranking assegurou a vaga nas quartas de final do torneio ao derrotar as rivais Ena Shabahara, do Japão, e Desirae Krawczyk, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/2 e 7/6 (10/6) em 2 horas e 54 minutos.

No caminho para chegar à decisão da competição, Luisa Stefani e Demi Schuurs vão ter pela frente, nas semifinais, outro desafio: a dupla formada pela belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh.

O resultado desta segunda-feira ganha ainda mais relevância por dois motivos: é a primeira vez que a brasileira compete ao lado de Shuurs e também mostra que Luisa está recuperada das dores do joelho, já que o Majors é o seu primeiro evento na temporada.

Campeã do torneio nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos no ano passado, ela agora vai tentar repetir a façanha de buscar o título nas duplas femininas em 2024 no torneio australiano.

No jogo, a primeira parcial apresentou uma disputa bastante equilibrada e teve 54 minutos de duração. As duplas mantiveram os seus serviços e a partida só foi definida com o triunfo da dupla formada pela brasileira e a holandesa.

No segundo set, Stefani e Schuurs sofreram com a irregularidade na devolução dos golpes. Ena Shabahara e Desirae Krawczyk abriram vantagem considerável e não tiveram dificuldades para fechar em 6/2 e deixar o confronto empatado em 1 a 1.

No set decisivo, porém, a dupla formada pela brasileira e a tenista holandesa "voltou" para o jogo e, após um início hesitante, o confronto foi equilibrado até o final. Depois de ver as rivais próximas da vitória ao impor uma vantagem de 5 a 2, Stefani fez a diferença ao salvar quatro match points. O duelo ficou empatado em 6 a 6 e, na parte final, a vitória foi confirmada com um 10 a 6.