Russel e LeBron desequilibram e os Lakers derrotam o Portland Trail Blazers na NBA

Os 34 pontos de D'Angelo Russel, somados aos 28 anotados por LeBron James, levaram o Los Angeles Lakers à vitória de 134 a 110 sobre o Portland Trail Blazers na madrugada desta segunda-feira pela rodada da NBA. A atuação da dupla foi predominante para a construção do placar.

Destaque do confronto, Russel ganhou elogios do astro e companheiro de equipe LeBron James ao final do confronto. "Isso é demais. Ele tem sido agressivo em busca de seu chute e continuamos tentando encontrá-lo, especialmente na transição."

Russell voltou ao time titular há cinco jogos. Com repertório de jogadas rápidas e também de muita visão de quadra, sua atuação ajudou a dar moral para que os companheiros também evoluíssem no confronto.

No duelo, ele terminou um ponto atrás de seu recorde da temporada de 35 pontos, teve oito assistências e ainda conseguiu contribuir pegando um rebote.

"Ele está realmente concentrado em seu jogo e focado em maneiras de ajudar o time. Esta noite foi um dos jogos mais completos que vi desde que voltou", disse Darvin Ham, treinador do Lakers, sob o seu comandado.

Além de valorizar a equipe com a posse de bola, LeBron exaltou também a parte coletiva, onde o time soube neutralizar o adversário nos momentos de maior pressão na quadra. "A única maneira de conseguir pontos de contra-ataque é defender, defender sem cometer faltas, e fizemos isso."

Apesar de destacar a atuação do companheiro de time, o astro do Lakers também deixou a sua marca pessoal na partida. Ele acertou uma cesta de três pontos e converteu quatro lances livres. Ao lado de Russel, construiu uma diferença de 23 pontos.

A larga vantagem fez com que LeBron ficasse de fora da partida nos seis minutos finais para apoiar os companheiros do banco de reservas. "Fico muito feliz quando temos uma atuação dessas", completou.

Pelo lado do Portland, Malcolm Brogdon foi o mais efetivo, com 23 pontos e nove assistências, seguido de Anfernee Simons, que anotou 19. Sobre a derrota, ele reconheceu a superioridade do rival. "Eles foram eficientes e tiveram jogadores em jornada muito boa", afirmou Brogdon.

Quem também se destacou nesta rodada da NBA foi Kevin Durant. Com 40 pontos assinalados, o ala liderou o Phoenix Suns no triunfo de 117 a 110 sobre o Indiana Pacers. Além da mão certeira, trabalhou bem no garrafão, pegou nove rebotes e deu uma assistência.

O jogo, que foi marcado pelo equilíbrio, despertou o ímpeto competitivo de Durant, que assumiu a responsabilidade para assegurar a vitória dentro de casa. "Eu senti que eles oscilaram. E quando as equipes rivais fazem isso, temos de ser agressivos", afirmou.

Já o Boston Celtics, líder da Conferência Leste, impôs uma derrota ao Houston Rockets por 116 a 107 em partida que Kristaps Porzings foi o destaque ao marcar 32 pontos. Com desfalques como Fred Van Vleet, Jabari Smith Jr., Jef Green, Reggie Bullock e Tari Eason, o time da casa não conseguiu fazer frente ao rival e teve de se contentar com o revés diante de sua torcida.

Veja os resultados deste domingo:

Los Angeles Clippers 125 x 114 Brooklyn Nets

Orlando Magic 105 x 87 Miami Heat

Washington Wizards 104 x 113 Denver Nuggets

Houston Rockets 107 x 116 Boston Celtics

Phoenix Suns 117 x 110 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 134 x 10 Portland Trail Blazers

Acompanhe todos os jogos desta segunda:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Boston Celtics

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Atlanta Hawks