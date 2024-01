Ducati apresenta 'modelos' para a temporada 2024 de olho no tricampeonato da MotoGP

A equipe italiana Ducati apresentou, nesta segunda-feira, as suas novas motos para brigar pelo título da temporada 2024 de MotoGP. O evento aconteceu em Madonna di Campiglio, uma estação de esqui localizada em Trento, na Itália. A cerimônia contou com a presença de Francesco Bagnaia, atual bicampeão, que busca o tricampeonato com a escuderia italiana.

Álvaro Bautista, também bicampeão mundial, mas da categoria Superbike pela Ducati foi outro piloto a estar presente no evento. Para Claudio Domenicali, CEO da equipe, o momento é de continuar apostando em motos mais velozes e eficientes.

"Há um ano estávamos aqui apresentando uma temporada extraordinária. E em 2023 as equipes fizeram uma grande campanha. Ninguém jamais havia ganhado os títulos de MotoGP e Superbike por dois anos consecutivos, é uma conquista que deve ser consolidada", comemorou o executivo.

De olho na conquista do tricampeonato da MotoGP, Francesco Bagnaia falou da expectativa em torno do que virá para este ano e afirmou que as dificuldades vão ser cada vez maiores por causa da competitividade da modalidade.

"O nivel da Ducati sempre continuará a evoluir embora as outras equipes tambem tenham tomado medidas para melhorar. Então, o que se espera é um campeonato cada vez mais difícil, com todos buscando as vitórias", disse Bagnaia.

O ano de 2023 marcou um período de total hegemonia por parte da equipe italiana ao longo de toda a temporada.. Das 20 corridas disputadas do circuito internacional, a Ducati cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em 17 provas.