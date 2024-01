São Paulo apresenta Luiz Gustavo e Erick e aposta em experiência para buscar título

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira dois importantes reforços para a disputa não só do Campeonato Paulista, mas para encorpar o elenco visando a temporada 2024 que tem ainda a Libertadores no calendário do clube.

O volante Luiz Gustavo e o atacante Erick estiveram no CT do clube para o primeiro contato com a imprensa e falaram também sobre um ano onde o time volta a figurar entre as equipes que tentam tirar o favoritismo de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG em âmbito nacional.

Jogador com peso internacional, o volante Luiz Gustavo comentou sobre a chegada e disse que o veterano Rafinha teve um peso importante na sua vinda para o clube do Morumbi. Ele chega com um contrato de um ano.

"O Rafinha é um amigo pessoal e um cara que respeito muito. Sem dúvida que teve uma influência. Foi um conjunto de coisas que eu acreditei. Estou me preparando a cada dia e no momento certo estarei pronto", afirmou o atleta que disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Luiz Gustavo vem de uma temporada no futebol da Arábia Saudita. Lá, ele defendeu o Al-Nassr e disse estar bem. O jogador entrou em campo em 32 partidas e marcou cinco gols.

"Estou bem, saudável, contente, feliz, motivado. Está tudo se encaminhando. Com toda essa minha experiência, sempre fui um jogador que gostou de potencializar meus companheiros. Sem dúvida, esse vai ser um dos meus principais pontos aqui."

Experiência de um lado e vitalidade do outro. O atacante Erick, de 26 anos, chega ao São Paulo querendo marcar o seu nome na história do clube. A sua apresentação acontece dois dias após sua estreia, no triunfo de 3 a 1 sobre o Santo André.

"Sou um jogador que gosta de ir para cima, do um contra um e não tenho medo de arriscar as jogadas. Posso jogar pelos lados do campo ou centralizado. Estou pronto para ser escalado onde o treinador achar melhor", afirmou o atleta.

Satisfeito no clube, o jogador revelou estar realizando um sonho de criança e não escondeu a empolgação de, agora, ser companheiros de atletas que antes eram suas referências na carreira de jogador.

"Estou feliz, jogadores que vi no videogame, na televisão. Estou ao lado do James, Lucas, Calleri, isso é uma honra. O Lucas conversa muito comigo, o Rafinha vem me ajudando, é uma honra muito grande jogar com esses jogadores", afirmou um empolgado Erick.