Piquerez e Menino treinam no Palmeiras e Atuesta celebra volta após lesão: 'Só desfrutar'

O lateral Piquerez e o meio-campo Gabriel Menino foram as novidades da reapresentação do Palmeiras na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após o empate na rodada do final de semana com o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. O meia Atuesta, que participou de parte do jogo, também marcou presença na atividade.

O jogador colombiano usou o período de final de ano para acelerar a sua recuperação após grave lesão no joelho e vem trabalhando muito para tentar achar o seu espaço no elenco para a temporada 2025.

"O departamento médico, os fisioterapeutas, psicóloga, todos foram importantes para mim. Com a ajuda deles, é mais fácil entregar seu 100%. Agradeço a Deus por me permitir voltar e só tento desfrutar. O que eu mais gosto de fazer é jogar bola, então eu aproveito muito", afirmou o jogador que destacou ainda o apoio dos companheiros de elenco.

"A solidariedade de todos têm me ajudado a voltar bem na pré-temporada, Quero começar o ano bem, e espero continuar desse mesmo jeito", disse Atuesta bastante motivado por voltar a treinar e participar das partidas.

Os titulares do confronto no interior paulista fizeram um trabalho de regeneração na parte interna do Centro de Excelência. O restante foi a campo e participou de atividades técnicas com atletas da base completando o treino. No fim, houve ainda aprimoramento de finalizações. Piquerez e Gabriel Menino trabalharam de forma normal e integral.

Menino operou o tornozelo direito no fim de outubro do ano passado, enquanto o uruguaio foi desfalque do primeiro jogo da temporada por estar cumprindo um cronograma individualizado devido a uma entorse no joelho esquerdo.

O Palmeiras volta a treinar nesta terça, no período da tarde, já visando o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista . A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h35 para enfrentar a Inter de Limeira, no Allianz Parque.