Luan é contratado pelo Vitória com ajuda do Fatal Model e torcedores recordam episódio em motel

O meia-atacante Luan foi anunciado como reforço do Vitória nesta segunda-feira. Segundo o clube baiano, o jogador de 30 anos foi contratado com a ajuda financeira do Fatal Model, autointitulado maior site de anúncios para acompanhantes do Brasil e patrocinadora da equipe. Ele estava livre no mercado desde o fim de dezembro, quando encerrou o seu contrato com o Grêmio.

"A história dos gigantes é assim, feita de altos e baixos, mas a sua grandeza é inabalável. O Fatal Model acredita na grandeza e por isso acredita no Vitória. E também acredita que quem foi rei nunca perde a majestade", disse o clube baiano ao anunciar Luan, fazendo uma alusão ao prêmio de Rei da América recebido pelo atleta, em 2017. "O Vitória entende de superação e fará 2024 ser o ano da redenção."

Após o anúncio, torcedores rubro-negros e de outros clubes usaram o fato de o jogador ter sido contratado com a ajuda de um patrocinador que apoia o trabalho de acompanhantes para relembrar o episódio em que Luan foi retirado de um quarto de motel por membros de uma organizada do Corinthians. O caso foi o estopim para ele deixar o clube, após ficar mais de um ano sem entrar em campo.

"Neste momento de retomada, ligar o jogador a um site de acompanhantes é no mínimo irresponsável. Imagina contratar por exemplo Alef Manga e colocar um representante de uma casa de apostas para participar da apresentação do jogador", escreveu um torcedor no X (antigo Twitter), fazendo referência ao envolvimento de Alef Manga, ex-Coritiba, na máfia das apostas. Outros citaram a contratação como "piada pronta".

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por amigos que estavam com o jogador naquele dia, com mais quatro mulheres, um dos agressores portava arma de fogo e o atleta foi ameaçado de morte caso não deixasse o Corinthians imediatamente. A agressão foi filmada pelos próprios torcedores e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Protagonista do título da Libertadores de 2017, Luan deixou o Grêmio no fim de 2019 e foi para o Corinthians. Contratado pelo clube paulista por R$ 29 milhões, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil. Por escolha técnica, Luan não entrou mais em campo desde o início de 2022 e treinava em horários separados do elenco. Ele foi emprestado para o Santos e, mais recentemente, retornou ao Grêmio, mas não conseguiu apresentar o bom futebol de antes.

De acordo com o Vitória, o Fatal Model foi responsável por "um aporte como investimento adicional ao previsto no contrato de patrocínio, assumindo os gastos burocráticos que envolvem a contratação, como as inscrições do atleta em competições oficiais". Esta não é a primeira vez que o patrocinador auxilia o clube na chegada de reforços, tendo viabilizado no passado também as contratações de Giovanni Augusto e do atacante Matheusinho, destaques do Vitória na campanha do título da Série B.

Em dezembro, o Vitória firmou a venda dos naming rights do Barradão para o Fatal Model por R$ 100 milhões. O dinheiro deve ser usado na reforma do estádio, que poderia ganhar uma cobertura já em 2024. Essa mudança, no entanto, vai ter um custo de R$ 350 milhões ao clube, que busca outros parceiros para custeá-lo.

A venda dos naming rights do Barradão foi colocada em votação e acabou sendo aprovada pelos sócios do clube, que brecou a oferta da Fatal Model de R$ 200 milhões para mudar o nome do Vitória. A iniciativa gerou inúmeras críticas através das redes.