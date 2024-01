Após anúncio oficial, Botafogo desiste do lateral português Manafá, do Granada

Anunciado a menos de uma semana como reforço para a lateral-direita, Wilson Manafá não será mais jogador do Botafogo. O clube não aceitou mudanças na negociação e oficializou nesta segunda-feira que o negócio está desfeito com o espanhol Granada.

"Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar o seu elenco visando as competições da temporada", afirmou o Botafogo.

Manafá havia sido oficializado no dia 16 de janeiro após a saída de Di Plácido, que não teve o contrato renovado. Trazer um lateral-direito era uma das prioridades pela carência na posição e o português era esperança de acerto para a vaga.

Brasileiros e espanhóis se acertaram, mas o Botafogo acabou se irritando com mudanças impostas pelo Granada na forma de pagamento - pediram mais ao receber proposta de outro time do grupo de investidores - e optaram por desfazer o negócio. Alguns torcedores já haviam reprovado o nome do jogador também, o que contribuiu para uma finalização na negociação.

Com a proximidade da estreia na fase prévia da Copa Libertadores, o Botafogo volta ao mercado em busca desesperada para nova peça para a direita. A diretoria promete que não ,deixará a equipe carente e que vai repor a vaga de maneira imediata.