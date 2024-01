Atlético de Madrid supera o ameaçado Granada no Espanhol com gol polêmico de Morata

Um gol polêmico de Morata garantiu mais três pontos ao Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Aparentemente adiantado, o atacante cabeceou para definir o 1 a 0 sobre o penúltimo colocado Granada e fazer sua equipe igualar os 44 pontos do Barcelona, na terceira colocação.

Após grande apresentação diante do Real Madrid e vitória por 4 a 2 nas oitavas da Copa do Rei, a equipe colchonera não repetiu o bom futebol em partida que encerrou a 21ª rodada do Campeonato Espanhol, na casa do Granada. Mas jamais teve o resultado positivo ameaçado.

O Atlético não contou com o experiente lateral Azpilicueta, que sofreu grave lesão no joelho e só volta na próxima temporada. Foi justamente contra o Granada, na temporada passada, que o jogador reestreou no futebol espanhol após boa passagem pelo inglês Chelsea.

Mesmo com o importante desfalque defensivo, o Atlético soube se impor na partida e passou poucos sustos diante do ameaçado oponente. Ocorre que a produção ofensiva também deixou a desejar nos 45 minutos iniciais, com a igualdade fazendo justiça ao pouco produzido.

Depois de uma primeira etapa fraca e sem gols, a parceria entre Griezmann e Morata surtiu efeito aos 9 da fase final. O francês cruzou da direita na cabeça do centroavante espanhol, que colocou o time colchonero em vantagem. O jogador parecia adiantado no lance, mas o gol acabou validado.

Não demorou muito para os comandados de Diego Simeone ampliarem. E veio em novo lance questionável. Saúl fez o segundo aos 18 minutos, mas o gol desta vez foi anulado por impedimento apesar de o jogador, desta vez, parecer na mesma linha do marcador após novo cruzamento na área da direita.

Acostumado a se defender, o Atlético apenas administrou a vantagem até o fim para chegar aos 44 pontos. Agora, o time de Simeone volta as atenções para as quartas da Copa do Rei, quinta-feira, em casa, contra o Sevilla.