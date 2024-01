Cruzeiro bate Flamengo e vai à final da Copa São Paulo de Juniores pela quarta vez

O primeiro finalista da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior é o Cruzeiro, que nesta segunda-feira eliminou o Flamengo ao vencer por 2 a 1, na Arena Barueri. O clube mineiro vai em busca do seu segundo título, uma vez que já levantou a taça em 2007 - será a quarta final do clube.

A final vai ser realizada na próxima quinta-feira, dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo.

A semifinal começou equilibrada, com os dois times priorizando a marcação. Os gols saíram no segundo tempo. Aos quatro minutos, Bruno Alves abriu o placar para o Cruzeiro, após uma cabeçada de costas para o gol. Ele aproveitou cruzamento preciso de Jhosefer. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

Logo depois de abrir o marcador, Fernando deixou Tevis na cara do goleiro, mas ele bateu pelo alto, sozinho. O técnico Fernando Seabra defendeu seu jogador, dizendo que "a bola quicou."

Não fez e foi castigado. O Flamengo empatou aos 12 minutos. Victor Silva avançou pelo lado esquerdo e cruzou para o chute de primeira de Weliton. O jogo ficou aberto e os mineiros marcaram o segundo gol aos 23 minutos, num pênalti cobrado por Gui Meira após intervenção do VAR.

O árbitro viu uma cotovelada do zagueiro carioca no pescoço do atacante mineiro e marcou o pênalti. Os cariocas buscaram a igualdade até op fim, correram riscos de levar mais gols, e lamentaram não conseguir superar a melhor defesa pela segunda vez na partida.

O Cruzeiro, com somente dois gols sofridos na atual edição, terá um desfalque de peso. Craque do time, Fernando terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartão amarelo.