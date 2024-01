Corinthians bate Novorizontino com hat-trick de Arthur Sousa e decide Copinha contra Cruzeiro

Artilheiro do Corinthians na temporada passada, Arthur Sousa entrou para a semifinal da Copa São Paulo de Juniores com somente um gol anotado. Estava em débito com a torcida. Nesta segunda-feira, em uma lotada Neo Química Arena, com mais de 34,5 mil pessoas, o camisa 9 foi o grande nome da classificação da equipe à final contra o Cruzeiro com um hat-trick de belos gols no triunfo por 3 a 0.

Maior campeão da Copinha, com 10 títulos em 18 decisões disputadas, o Corinthians buscará um troféu que não vem desde 2017, provavelmente em seu estádio, na quinta-feira, aniversário de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirma nesta terça o local da decisão.

Foi uma grande festa corintiana em Itaquera. Pela primeira vez em seu estádio na competição, o Corinthians queria fazer bonito e foi logo ao ataque, criando boas chances. Após grande jogada de Erick, que passou pelo marcador e cruzou rasteiro, Arthur Sousa abriu o marcador de letra, aos 19 minutos.

Antes do intervalo, o Novorizontino teve duas chances no mesmo lance e acabou parando no travessão em ambas, na cobrança de falta de Galo e depois no rebote, em, cabeçada de Canela.

Na volta do segundo tempo, o Corinthians se acertou e não sofreu mais. Mandando na etapa, anotou o segundo em belo giro de Arthur Sousa, aos 12. O centroavante recebeu, girou e mandou no cantinho. Entregue, o time do interior ainda viu o dono da noite definir aos 27 em uma linda jogada coletiva com muitos toques de bola, lindo drible de Breno Bidon sobre o defensor e cruzamento para o toque às redes.

O técnico Danilo usou a reta final da partida para poupar seus desgastados jogadores, já de olho no Cruzeiro, dono da melhor defesa da competição com somente dois gols sofridos. A torcida corintiana celebrou a vaga na 19ª final da Copinha com "ola" na Neo Química e muita cantoria.