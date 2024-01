Água Santa enfrenta Botafogo em busca da 2ª vitória consecutiva no Paulistão

Após surpreender o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, o Água Santa vai em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista diante do Botafogo, em duelo marcado para esta terça-feira, às 21h30, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Na primeira rodada, na estreia do técnico Bruno Pivetti, o Água Santa foi até Bragança Paulista e venceu os donos da casa por 1 a 0. Com isso, acabou se tornando o único time do Grupo B a vencer, já que Palmeiras e Ponte Preta empataram, respectivamente, com Novorizontino e Mirassol, por 1 a 1, e o Guarani foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0.

Do lado do Água Santa, o técnico Bruno Pivetti deve apostar na mesma escalação, apenas dando atenção especial aos jogadores mais desgastados. O zagueiro Roger Carvalho, inclusive, pode ser preservado por ter sentido uma lesão ainda no primeiro tempo do jogo com o Bragantino. Joílson é opção para o setor.

"Estamos estudando bastante o Botafogo para, em cima do nosso modelo de jogo, achar a melhor maneira de atacar as vulnerabilidades do nosso adversário e neutralizar os pontos fortes. Tivemos um resultado extremamente importante, que nos traz confiança. Mas vamos ter um adversário difícil e competitivo pela frente. Não vamos nos dar por vencidos nunca", disse Pivetti.

Já o Botafogo, que apostou no técnico português Paulo Gomes, indicação de Jorge Jesus, começou perdendo para o Santos, por 1 a 0, em Ribeirão Preto, apesar de ter pressionado o rival em alguns momentos. Foi o único derrotado do Grupo D, já que São Paulo e São Bernardo venceram Santo André (3 a 1) e Ituano (2 a 0), respectivamente, além do empate do Novorizontino.

Paulo Gomes pode fazer novos testes até encontrar a formação que considera ideal, principalmente do meio para frente. Nomes como Tiago Alves e Carlos Miguel podem aparecer entre os titulares, assim como o lateral Wallison.

"Todos temos que melhorar, todos os dias temos que procurar melhorar. Tenho como característica montar equipes ofensivas e é isso que estou fazendo aqui. Vamos enfrentar um time forte, mas certamente vamos agredi-lo", prometeu o treinador.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X BOTAFOGO

ÁGUA SANTA - Matheus Cavichioli; Gabriel Inocêncio, Wálber, Joílson e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Neilton e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti.

BOTAFOGO - João Carlos; Allison, Lucas Dias, Bernardo Schappo, Fábio Sanches e Jean; Leandro Maciel e Matheus Barbosa; Douglas Baggio, Leandro Pereira e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).