Djokovic supera freguês Taylor Fritz em 4 sets e vai à semifinal do Aberto da Austrália

Sem surpresas, Novak Djokovic despachou o "freguês" Taylor Fritz nesta terça-feira e avançou à semifinal do Aberto da Austrália. O tenista sérvio superou o americano por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 6/2 e 6/3. Na chave feminina, a americana Coco Gauff e a belarussa Aryna Sabalenka venceram seus jogos e vão reeditar, na semifinal, a decisão do último US Open.

Grande candidato ao título do primeiro Grand Slam da temporada, Djokovic fez valer o peso do retrospecto sobre Fritz. Agora o número 1 do mundo tem nove vitórias em nove jogos contra o americano, atual 12º do mundo. De quebra, o sérvio acumulou sua 33ª vitória consecutiva em Melbourne - não perde lá desde a edição de 2018.

Com a vitória, Djokovic se garantiu na semifinal do Aberto da Austrália pela 11ª vez na carreira. Neste quesito, ele agora só está atrás do suíço Roger Federer, que tem 15 semis em Melbourne. No geral, o sérvio é o recordista, com 48 semifinais nos quatro torneios do Grand Slam - Federer tem 46.

Contra Fritz, o líder do ranking fez sua segunda partida mais longa no torneio até agora. Os dois permaneceram em quadra por 3h45min. Djokovic disparou 20 aces, contra 16 do americano. Fritz se destacou nas bolas vencedoras: 63 a 52. Mas cometeu mais erros não forçados. Foram 39 a 26.

Após superar o americano e o forte calor em Melbourne, o número 1 do mundo aguarda a definição do seu adversário. Sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o russo Andrey Rublev.

Na chave feminina, Coco Gauff e Aryna Sabalenka vão reeditar a final do US Open do ano passado na semifinal deste Aberto da Austrália. Para a tenista de Belarus, o confronto terá ares de revanche, além da disputa pela segunda posição do ranking, atualmente com Sabalenka.

Gauff entrou em quadra primeiro e precisou de três sets para superar a ucraniana Marta Kostyuk por 7/6 (8/6), 6/7 (3/7) e 6/2. Na sequência, Sabalenka atropelou a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021, por 6/2 e 6/3. A belarussa ainda não perdeu sets em Melbourne.