Embiid e Towns batem recordes de pontos de suas equipes em noite histórica da NBA

Joel Embiid e Karl-Anthony Towns colocaram a noite desta segunda-feira na história da NBA. Os dois jogadores bateram os recordes de pontuação do Philadelphia 76ers e do Minnesota Timberwolves, respectivamente. Embiid anotou incríveis 70 pontos, enquanto Towns registrou 62 por suas equipes.

Na cidade de Filadélfia, o camaronês de 29 anos foi decisivo de forma absoluta na vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs por 133 a 123. Embiid bateu o recorde da franquia, que pertencia à lenda Wilt Chamberlain, que anotou 68 pontos numa partida da equipe em 1967 - ele era dono das três melhores marcas do tipo nos Sixers.

O feito fez Embiid não apenas bater o recorde de pontos da temporada como entrar na lista das maiores pontuações na história. Ele divide agora a sétima posição, com Devin Booker, do Phoenix Suns, e o próprio Chamberlain, que detém diversas marcas históricas na competição. É, por exemplo, o dono da maior pontuação num jogo, com 100 pontos - Kobe Bryant é o segundo colocado nesta lista, com 81.

Apesar da grande performance, Embiid saiu de quadra insatisfeito porque esperava somar ainda mais pontos. "Na verdade, eu estava bem irritado comigo mesmo porque eu perdi muitas cestas fáceis, daquelas que estava fazendo ao longo da temporada", comentou o camaronês, que não deixou de celebrar o feito.

"Obviamente, Wilt conquistou muitas coisas. Estar na mesma frase que ele é algo muito legal. Foi uma grande noite. Meus companheiros de time me serviram diversas bolas e eu pude anotar os pontos", comentou Embiid, que também bateu seu recorde de rebotes, com 18, finalizando a noite também com um "double-double".

Fora de casa, o Charlotte Hornets superou o Minnesota Timberwolves, líder da Conferência Oeste, por 128 a 125. Karl-Anthony Towns anotou 62 pontos, em mais uma atuação memorável desta segunda, sendo 44 pontos somente no primeiro tempo. Apesar da brilhante performance, os Timberwolves foram derrotados.

"Ter uma noite destas e perder a partida não foi muito legal ou histórico", ponderou o novo recordista de pontos dos Timberwolves. "Não existem vitórias morais. "Mas somos o número 1 do Oeste, um dos melhores times da NBA. Não há tempo para vitórias morais, frestas de esperança, 'ótima noite, mas não o final que queríamos'. Temos de encontrar uma maneira de vencer. É sobre ganhar o jogo. Trata-se de permanecer em primeiro lugar no Oeste."

O revés não derrubou os Timberwolves da liderança da Conferência Oeste. A equipe soma 30 vitórias e 13 derrotas. Os Hornets vivem situação oposta, na modesta 13ª colocação do Leste, com 10 triunfos e 31 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Orlando Magic 99 x 126 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 113 x 122 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 133 x 123 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 100 x 108 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 125 x 128 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 110 x 119 Boston Celtics

Phoenix Suns 115 x 113 Chicago Bulls

Sacramento Kings 122 x 107 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers