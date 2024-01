FPF confirma Neo Química Arena como local da final da Copa São Paulo de Juniores

Os triunfos de Corinthians e Cruzeiro sobre Novorizontino e Flamengo, respectivamente, definiu o confronto decisivo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcado para quinta-feira, dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo. Com a impossibilidade de o Pacaembu receber partidas oficiais - o estádio passa por reformas estruturais e não está apto para uso por questões de segurança -, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a Neo Química Arena como o local da decisão, que acontece às 15h30 (horário de Brasília).

O regulamento, estabelecido pela entidade antes do início da competição, previa o cenário em que o Pacaembu não estivesse disponível para ser utilizado. Em 2022 e 2023, Allianz Parque e Canindé, respectivamente, receberam a final, que resultou no título do Palmeiras em ambos os anos. Com a definição do local, a venda dos ingressos para a partida decisiva fica a cargo do Corinthians - assim como ocorreu há dois anos, na casa do rival alviverde.

Será a segunda partida seguida do Corinthians em sua casa. Até a semifinal, o time disputou todos os seus confrontos no estádio Bento de Abreu, em Marília. Cruzeiro, por sua vez, disputará a primeira partida na capital nesta temporada: até aqui, havia jogado apenas no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e na Arena Barueri.

Maior campeão da Copinha, com dez títulos em 18 decisões disputadas, o Corinthians buscará um troféu que não vem desde 2017. Apesar de ter a melhor campanha dentre os finalistas, o Cruzeiro terá a desvantagem de atuar em um território adverso, com maioria de torcedores do rival. Seria dessa forma em qualquer estádio paulista. A Copinha sempre faz a sua final dentro da cidade.

POR QUE A FINAL SERÁ NA NEO QUÍMICA ARENA?

Apesar de o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ter garantido que o Pacaembu seria reinaugurado para a decisão da Copinha, a partida entre Corinthians e Cruzeiro não poderá ocorrer no local. Esta não será a primeira vez que isso ocorre. Está prevista no regulamento específico da FPF para a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no artigo 2º, inciso 3.

A decisão entre Corinthians e Cruzeiro se enquadra no primeiro cenário previsto no regulamento, em que há somente um clube sediado na capital do Estado de São Paulo na decisão. Neste caso, o time alvinegro jogaria em seus domínios, obrigatoriamente, se tivesse a melhor campanha - algo que não é o caso. Ao longo da competição, teve seis vitórias e dois empates, enquanto o Cruzeiro teve sete triunfos e apenas um empate em sua campanha.

Esta condição, em que o time de fora de São Paulo tem a melhor campanha, também está prevista no regulamento da FPF. Na hipótese de o clube adversário ser o detentor da melhor campanha, a FPF ficará responsável por indicar o local da partida final da competição, observando-se as recomendações do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo", diz o texto. Assim, definiu-se pela Neo Química Arena como sede da decisão deste ano.

ONDE COMPRAR INGRESSOS PARA A FINAL?

Assim como em 2022, a venda de ingressos fica a cargo do Corinthians, que mandará a partida na Neo Química Arena, em Itaquera. Os preços ainda não foram definidos para a partida, mas eles poderão ser adquiridos pelo site oficial do clube.

ONDE ASSISTIR À FINAL DA COPINHA?

A última partida da competição será transmitida pela TV aberta, na Globo. E também será veiculada no streaming (CazéTV), TV fechada (SporTV) e pay-per-view (Premiere).