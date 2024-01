Lucas Lima diz em redes sociais que não se preocupa com futuro: 'O amanhã nunca foi prometido'

Marcelo Teixeira revelou na semana passada que Lucas Lima recusou quatro propostas para deixar o Santos, entre elas uma do Sport. O presidente do clube confiava que haveria o acerto e a equipe se livraria de mais um atleta com o salário fora das novas diretrizes estipuladas na nova gestão. O meia usou um texto bíblico em suas redes sociais no qual traz uma mensagem enigmática na qual diz não se preocupar com o futuro e que apenas quer aproveitar o presente.

"Muitas vezes na minha vida me encontrei preocupado com meu amanhã ou com meu futuro, em vez de viver cada momento. Então, só quero tirar um momento pra agradecer a Deus por onde estou hoje porque o amanhã nunca foi prometido", escreveu o jogador no Instagram. "Só estou grato pelas oportunidades que ele (Deus) me deu até agora e ainda mais grato por onde quer que me leve. Estou seguindo tua vontade", finalizou.

A mensagem gerou muita crítica e também palavras de apoio ao meia, fora dos planos do técnico Fábio Carille e treinando em um grupo à parte após não aceitar se enquadrar na nova política financeira do clube, com salários de no máximo R$ 350 mil. Seus vencimentos giram em torno de R$ 500 mil mensais.

Assim como já fizera no Palmeiras, Lucas Lima parece não se importar em ficar somente treinando, desde que o alto salário seja pago. O rival Corinthians também teve situação semelhante com o atacante Luan, que ficou quase dois anos treinando e apenas treinando, sem jogar nem querer ir para um clube de menor visibilidade - ainda aceitou ser emprestado ao Santos antes de rescindir e ir ao Grêmio.

Com foto ao lado do amigo Neymar e mostrando o luxo de sua vida, como ao lado de um carrão e em casa luxuosa com mesa de bilhar estilizada, Lucas Lima parece ter enviado uma mensagem ao Santos de que prefere ficar encostado ao sair para clubes pequenos. Recebeu ofensas de monte, mas pedidos para que aceite reduzir o salário e voltar a jogar.

O armador, contudo, está 'queimado' com os torcedores organizados, que o escolheram como um dos culpados pelo rebaixamento no Brasileirão de 2023 e não teria clima mais para vestir a camisa santista. Chegou a ser ameaçado e não parece disposto a um rompimento amigável.