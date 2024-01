Chelsea goleia Middlesbrough, espanta zebra e avança à final da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea se vingou da derrota no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa em grande estilo. Depois de levar 1 a 0 na casa do Middlesbrough, goleou o oponente da segunda divisão por 6 a 1 em Stanford Bridge nesta terça-feira para garantir a primeira vaga na decisão. O adversário sai do confronto entre Fulham e Liverpool, nesta quarta.

Como um rolo compressor, com futebol ofensivo e bastante objetividade, o Chelsea construiu a goleada com somente 41 minutos, quando abriu quatro gols de vantagem para êxtase da torcida que fez bela festa em Londres.

Logo aos 12 minutos, o placar foi aberto em Londres. Ben Chilwell deu passe preciso para Sterling, livre, rolar para Broja. Howson tentou cortar a marcou contra. Aparecendo bem pela direita, o Chelsea ampliou com Enzo Fernández, aos 27.

O terceiro surgiu em roubada de bola e contragolpe mortal, mais uma vez pela direita. Sterling serviu Diasi, que só empurrou às redes. O jovem prodígio Cole Calmer marcou seu primeiro na partida aos 41. Ele roubou a bola na entrada da área e não teve trabalho para escolher onde finalizar. Saiu imitando um "abraço" na torcida para comemorar.

Com o resultado definido, o segundo tempo foi arrastado até pouco mais de sua metade, quando os gols surgiram. Aos 31, Gallagher passou pelo marcador, foi à linha de fundo, desta vez na esquerda, e cruzou para trás, para o desvio de Palmer. Em nova assistência de Gallagher, Madueke ampliou. No fim, Rogers anotou o de honra do Middlesbrough, que volta as atenções na busca pelo acesso à elite inglesa.