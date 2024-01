Giuliano celebra boa estreia e projeta crescimento do Santos contra a Ponte Preta

Um dos destaques da estreia vitoriosa do Santos no Campeonato Paulista ao dar a assistência para o gol de Otero - 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto -, o meia Giuliano não escondeu a alegria pela primeira aparição com a camisa santista e já previu evolução diante da Ponte Preta, na quinta-feira.

"Foi uma grande estreia, né? É motivo de muito orgulho vestir a camisa que o Rei do Futebol vestiu. Uma responsabilidade muito grande, nem eu e nem nenhum jogador estará à altura do Rei, mas é motivo de muito orgulho poder usar esse número", afirmou o atleta de 33 anos, que vestiu a consagrada camisa 10 de Pelé - o número não será usado na Série B.

Giuliano é um dos 13 reforços para 2024. Dispensado pelo Corinthians, aceitou o desafio de ser o cérebro do meio santista e já mostrou que será muito útil com a apresentação segura e eficaz da estreia.

"Fizemos muitas coisas boas dentro do campo, apesar do pouco tempo de trabalho, então foi uma estreia positiva. É uma equipe nova e que está sendo construída aos poucos, então essa vitória nos dá confiança naquilo que estamos fazendo, além de trazer o torcedor para o nosso lado", ressaltou.

O meia, à disposição de Fábio Carille, deve ser novamente titular diante da Ponte preta, nesta quinta-feira, às 19h30, diante da Ponte Preta, na Vila Belmiro. E espera por uma grande apresentação na volta do time a seu estádio após o vexame da queda no Brasileirão com derrota por 2 a 1 para o Fortaleza.

"Temos um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Precisamos dar esse passo a mais, crescer em termos de performance e também fisicamente. E assim ir amadurecendo durante todo o ano. Temos tudo para dar sequência."