Botafogo vence Água Santa em jogo polêmico e se reabilita no Paulistão

Em uma partida bastante nervosa, o Botafogo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista nesta terça-feira ao vencer o Água Santa por 1 a 0, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).

O resultado coloca o Botafogo na terceira colocação do Grupo D, com três pontos, mesma pontuação do Água Santa, que segue na liderança da Chave B, mas correndo o risco de perder posições no complemento da segunda rodada.

A chuva deixou o campo pesado e dificultou a troca de passes. Diante das dificuldades, os times apostaram na bola aérea. Foi assim que o Botafogo criou a melhor chance do primeiro tempo. Matheus Barbosa cobrou escanteio, a bola desviou na primeira trave, e Alex Sandro cabeceou para fora.

O panorama não mudou muito depois do intervalo. Em chute de fora da área, Lucas Cardoso quase abriu o placar para o Botafogo. Ygor Vinhas espalmou e a bola explodiu no travessão. As emoções estavam guardadas para os minutos finais.

Rhuan colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Botafogo. Tiago Alves bateu e Ygor Vinhas foi buscar, mas a cobrança voltou porque o VAR assinalou invasão de um jogador do Água Santa. Na segunda tentativa, Leandro Maciel encheu o pé e marcou o único gol da partida.

O Água Santa volta a campo no domingo, contra o Santo André, às 19 horas, no estádio Bruno José Daniel. Já o Botafogo visita o Red Bull Bragantino no sábado, às 17h15, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os jogos são válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 1 BOTAFOGO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson (Jhonnathan), Walber e Rhuan; Cristiano (Kady), Igor Henrique (Thiaguinho) e Luan Dias (Jael); Keké (Ronald), Bruno Mezenga e Bruno Xavier. Técnico: Bruno Pivetti.

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Schappo e Fábio Sanches; Wallison, Matheus Barbosa (Ericson), Leandro Maciel e Jean Victor (Patrick Brey); Douglas Baggio (Tiago Alves), Alex Sandro (Carlos Manoel) e Lucas Cardoso (Anderson Negueba). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Leandro Maciel, aos 40'/2T (Botafogo-SP)

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo

CARTÕES AMARELOS - Cristiano, Bruno Mezenga e Bruno Xavier (Água Santa); Tiago Alves (Botafogo)

CARTÃO VERMELHO - Leandro Pereira (Botafogo)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Arena Distrital do Inamar, em Diadema (SP).