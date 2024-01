Guarani corre atrás de sua primeira vitória no Paulistão diante do São Bernardo

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, o Guarani enfrenta o São Bernardo, que iniciou com uma vitória consistente sobre o Ituano e que fez a segunda melhor campanha na primeira fase no ano anterior. O duelo será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela segunda rodada.

O Guarani, que brigou pelo acesso na Série B do Brasileiro, repaginou o elenco, mas estreou com derrota para o Corinthians, por 1 a 0, começando atrás no Grupo B, que conta com Água Santa, Palmeiras e Ponte Preta.

O São Bernardo, por outro lado, teve uma vitória tranquila sobre o Ituano por 2 a 0 e dá indícios de que pode surpreender mais uma vez. Ano passado, só fez uma campanha pior que a do Palmeiras na primeira fase.

No Guarani, o técnico Umberto Louzer tem alguns problemas. O treinador está no meio de um atrito com o meia Régis, que não foi inscrito. A diretoria bancou a permanência do meia, que ainda não se pronunciou a respeito do caso.

O treinador tem uma dúvida na lateral. Diogo Mateus deixou o campo contra o Corinthians reclamando de dores e não deve atuar. Heitor, novo reforço, chegou, mas não foi inscrito a tempo. Anderson Leite pode ser improvisado no setor.

"Nos faltou eficiência mesmo contra o Corinthians. Esse time tem muito a evoluir e vai crescendo rodada a rodada, com os pés no chão, vamos poder sonhar alto. Esperamos fazer um grande jogo contra o São Bernardo", disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Márcio Zanardi indicou que colocará em campo a mesma formação que bateu o Ituano, já que fez uma partida defensivamente perfeita. No entanto, não descartou fazer alguns testes no setor ofensivo. Com isso, Kayke pode aparecer entre os titulares.

"Vamos enfrentar um time muito perigoso, que está acostumado com a competição e em brigar com os grandes. Mas confio na minha equipe e sei que podemos fazer mais uma grande partida, assim como foi na estreia. Sabemos o que precisamos fazer e vamos tentar colocar em prática tudo aquilo que treinamos na pré-temporada", prometeu o treinador.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X SÃO BERNARDO

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus (Anderson Leite), Rayan, Léo Santos e Mayk; Camacho, Wenderson e Matheus Bueno; Reinaldo, Derek e João Victor. Técnico: Umberto Louzer

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Silvinho e João Carlos (Kayke). Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Marcio Mattos dos Santos

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).