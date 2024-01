David Terans é terceiro reforço do Fluminense para o meio-campo: 'Desafio grande'

David Terans é mais um reforço para o meio-campo do Fluminense. O clube carioca já havia acertado com Renato Augusto e Gabriel Pires para dividir as atenções com Paulo Henrique Ganso e agora anunciou o uruguaio que teve destaque no Athletico-PR. O novo camisa 80 celebrou o acerto, disse que será "um grande desafio", mas prometeu muita dedicação

"O Fluminense acertou a contratação do meia-atacante uruguaio David Terans. O jogador de 29 anos esteve nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2026. O atleta estava no Pachuca-MEX e tem no currículo convocação para a seleção nacional de seu país. Ele vestirá a armadura número 80", oficializou o clube carioca.

Terans é mais uma indicação do técnico Fernando Diniz, que espera fazer uma temporada ainda mais vitoriosa após erguer o título carioca e da Libertadores em 2023. Com tantas competições para disputar, o Fluminense quer ter "dois times" fortes.

"Estou muito feliz. Para mim é um desafio muito grande. Quando soube do interesse do Fluminense não tive dúvidas em aceitar", celebrou o uruguaio, que assinou o contrato e vestiu a camisa do clube. "Estou muito contente, assim como toda minha família. Tenho muito a aprender. O estilo de jogo do professor Diniz é diferente e bom para o meu jogo", elogiou. "Então acho que será muito bom e irei aprender muito. Venho para aprender, para desfrutar e ser feliz aqui, e também para ajudar o time nos desafios pela frente", afirmou Terans.

O reforço teve passagem de destaque entre 2021 e 2023 com a camisa do Athletico Paranaense e figurou nos planos de diversos gigantes do País. Mas aceitou jogar no México e agora volta sob enorme expectativa dos torcedores do Fluminense. Ele promete não decepcionar.

"A torcida pode esperar muita dedicação e trabalho sempre, me dedico nos treinos para sempre poder fazer o melhor em campo. No início terei que me adaptar ao estilo de jogo, que é bem diferente, mas já estou acostumado ao futebol brasileiro e, com a ajuda dos meus companheiros e do treinador, que todos falaram muito bem, acho que será um desafio muito lindo e muito importante na minha carreira", observou, empolgado.